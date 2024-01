Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren): I cani ringhiano

Lando Norris avrebbe dovuto vincere il suo primo Gran Premio nel 2023. La McLaren ha compiuto notevoli progressi nel corso della stagione e il ventiquattrenne inglese Norris si è premiato con sei secondi posti. Si è classificato sesto nel campionato mondiale, come nel 2021.

Ironia della sorte: l'unica vittoria della McLaren in F1 non è stata conquistata da Norris, ma dal suo giovane compagno di squadra Oscar Piastri, al suo primo GP stagionale. Il 22enne di Melbourne ha conquistato la pole e la vittoria nella gara sprint in Qatar.

I due eccezionali talenti sono rimasti in buoni rapporti nel 2023, ma la rivalità è ancora viva.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato in una conferenza stampa della FIA: "Siamo in Formula 1 da abbastanza tempo per capire cosa sta succedendo. Sono entrambi estremamente motivati e nessuno dei due vuole cedere. A Monza, i due si sono avvicinati pericolosamente, infatti le loro auto si sono toccate, così ci siamo seduti dopo e abbiamo parlato. Non volevo aspettare che una cosa del genere si ripetesse".

Il 52enne californiano ha poi ampliato il podcast del KTM Summer Grill del pilota australiano di auto da turismo Tony d'Alberto: "Siamo molto consapevoli della rivalità tra Lando e Oscar. Ma io e il Team Principal Andrea Stella parliamo costantemente di questo problema e credo che sia uno dei punti di forza della McLaren il modo in cui tratta i piloti. Anche quando le cose non hanno funzionato con Alonso, Sainz e Ricciardo, siamo sempre stati in grado di mantenere una sana atmosfera di lavoro".

"Naturalmente Norris e Piastri vogliono battersi a vicenda, ma al momento ci troviamo in una posizione in cui si spingono a vicenda e quindi fanno progredire la squadra".



A Monza, Piastri è uscito dai box dopo un cambio gomme ed è scivolato sulla vettura di Norris alla prima chicane.



"Questo ti rende un po' nervoso nella corsia dei box", ammette Zak Brown. "Ma sappiamo che entrambi sono professionisti e non faranno nulla di stupido. E se la situazione dovesse degenerare, interverremo. È come due cani: Se iniziano a ringhiarsi l'un l'altro, devi intervenire".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas