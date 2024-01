Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren): Os cães rosnam

O inglês Lando Norris fez uma excelente época com a McLaren (seis segundos lugares, sexto no campeonato do mundo), mas o jovem Oscar Piastri está a atrapalhar. É natural que haja uma discussão.

Lando Norris deveria ter ganho o seu primeiro Grande Prémio em 2023. A McLaren fez progressos consideráveis ao longo da época e o inglês Norris, de 24 anos, foi recompensado com seis segundos lugares. Terminou em sexto lugar no campeonato do mundo, tal como em 2021.

A ironia da sua temporada agradável: a única vitória da McLaren na F1 não foi conquistada por Norris, mas pelo seu jovem companheiro de equipa Oscar Piastri na sua primeira temporada de GP. O jovem de 22 anos de Melbourne conquistou a pole e a vitória na corrida de sprint no Qatar.

Os dois talentos excecionais deram se bem em 2023, mas há um sentimento de rivalidade.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse numa conferência de imprensa da FIA: "Estamos na Fórmula 1 há tempo suficiente para reconhecer o que está a acontecer. Os dois estão extremamente motivados e nenhum deles quer ceder. Em Monza, os dois estiveram perigosamente perto, de facto os seus carros tocaram-se, por isso sentámo-nos depois e conversámos. Não queria ficar à espera que algo assim voltasse a acontecer".

O californiano de 52 anos falou agora sobre o podcast KTM Summer Grill do piloto australiano de carros de turismo Tony d'Alberto: "Estamos muito conscientes da rivalidade entre o Lando e o Oscar. Mas o Diretor de Equipa Andrea Stella e eu estamos constantemente a falar sobre este assunto e penso que é um dos pontos fortes da McLaren a forma como lidam com os pilotos. Mesmo quando as coisas não correram bem com Alonso, Sainz e Ricciardo, conseguimos sempre manter um ambiente de trabalho saudável."

"É claro que Norris e Piastri querem vencer-se um ao outro, mas neste momento estamos numa posição em que se estão a ajudar mutuamente e, assim, a fazer avançar a equipa."



De volta a Monza, Piastri saiu das boxes depois de uma troca de pneus e deslizou para o carro de Norris na primeira chicane.



"Isso deixa-nos um pouco nervosos nas boxes", admite Zak Brown. "Mas sabemos que ambos são profissionais e não farão nada estúpido. E se a situação se agravar, nós intervimos. É como dois cães: Se eles começarem a rosnar um para o outro, temos de intervir."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas