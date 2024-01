Wilson Fittipaldi a failli s'étouffer, arrêt cardiaque, coma

Comme on vient seulement de l'apprendre, l'ex-pilote de course Wilson Fittipaldi a été victime d'un arrêt cardiaque le 25 décembre 2023, le jour de son 80e anniversaire, et a dû être plongé dans un coma artificiel par les médecins.

Son épouse Rita Reis Fittipaldi écrit sur Instagram : "Chers amis et fans. Lors du repas de Noël, Wilsinho s'est étouffé avec un morceau de viande, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque".

"Il a pu être réanimé, mais il est actuellement intubé et sous sédation. Nous attendons qu'il se réveille".

"Dans ses antécédents médicaux, les phases suivant une intervention n'ont pas toujours été faciles, nous prenons un jour après l'autre en espérant le meilleur"...

"Nous avons reçu d'innombrables appels et des messages de soutien affectueux, je suis reconnaissante pour tous ces messages, car ils nous donnent de la force en ces temps difficiles".

"Gardez une attitude et des pensées positives pour un prompt rétablissement de Wilsinho - Dieu fera le maximum".

Wilson Fittipaldi Jr. (80 ans), fils d'un reporter radio du même nom, a toujours été dans l'ombre de son frère cadet Emerson Fittipaldi (double champion du monde de Formule 1, double vainqueur de l'Indy 500, champion CART).



Wilson a couru en Formule 1 de 1972 à 1975 et a terminé cinquième au Nürburgring en 1973 (comme meilleur résultat en GP).



Le fils de Wilson, Christian Fittipaldi, a concouru en Formule 1 de 1992 à 1994, puis a mené une remarquable carrière en IndyCar (deux victoires, cinquième au classement général en 1996 et 2002).



À l'automne 2022, Wilson, Emerson et Christian ont été invités dans le paddock de l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos, dans leur ville natale de São Paulo.