Wilson Fittipaldi quasi soffocato, arresto cardiaco, coma

Come si è saputo solo ora, l'ex pilota Wilson Fittipaldi ha avuto un arresto cardiaco il 25 dicembre 2023, giorno del suo 80° compleanno, ed è stato posto dai medici in coma indotto.

La moglie Rita Reis Fittipaldi ha scritto su Instagram: "Cari amici e fan. Durante la cena di Natale, Wilsinho si è strozzato con un pezzo di carne ed è andato in arresto cardiaco".

"È stato rianimato ma attualmente è intubato e sedato. Stiamo aspettando che si risvegli".

"Nella sua storia clinica, le fasi successive a un'operazione non sono sempre state facili, prendiamo un giorno alla volta e speriamo per il meglio".

"Abbiamo ricevuto innumerevoli chiamate e bellissimi messaggi di sostegno, sono grato per tutti i messaggi perché ci danno forza in questo momento difficile".

"Mantenete l'atteggiamento positivo e i pensieri per una rapida guarigione di Wilsinho - Dio farà il meglio".

Wilson Fittipaldi Jr (80), figlio dell'omonimo radiocronista, è sempre stato messo in ombra dal fratello minore Emerson Fittipaldi (due volte campione del mondo di Formula 1, due volte vincitore della Indy 500, campione CART).



Wilson ha guidato in Formula 1 dal 1972 al 1975 e si è classificato quinto al Nürburgring nel 1973 (il suo miglior risultato in un GP).



Il figlio di Wilson, Christian Fittipaldi, ha gareggiato in Formula 1 dal 1992 al 1994, seguito da una notevole carriera in IndyCar (due vittorie, quinto posto assoluto nel 1996 e nel 2002).



Nell'autunno del 2022, Wilson, Emerson e Christian sono stati ospiti nel paddock dell'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, nella loro città natale, San Paolo.