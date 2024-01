Wilson Fittipaldi quase sufocado, paragem cardíaca, coma

Notícias preocupantes do Brasil: O antigo piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi, irmão de Emerson Fittipaldi, está em coma induzido após sofrer uma paragem cardíaca.

Como só agora se soube, o antigo piloto de corridas Wilson Fittipaldi sofreu uma paragem cardíaca a 25 de dezembro de 2023, dia do seu 80.º aniversário, e teve de ser colocado em coma induzido pelos médicos.

A sua esposa Rita Reis Fittipaldi escreveu no Instagram: "Queridos amigos e fãs. Durante a ceia de Natal, Wilsinho engasgou-se com um pedaço de carne e entrou em paragem cardíaca".

"Ele foi reanimado, mas está entubado e sedado. Estamos à espera que ele volte a acordar".

"No seu historial médico, as fases após uma operação nem sempre foram fáceis, vivemos um dia de cada vez e esperamos o melhor."

"Recebemos inúmeros telefonemas e mensagens de apoio, estou grata por todas as mensagens que nos dão força neste momento difícil.

"Mantenham a atitude positiva e os pensamentos para uma rápida recuperação do Wilsinho - Deus fará o melhor."

Wilson Fittipaldi Jr (80), filho de um repórter de rádio com o mesmo nome, sempre foi ofuscado por seu irmão mais novo Emerson Fittipaldi (bicampeão mundial de Fórmula 1, bicampeão da Indy 500, campeão da CART).



Wilson pilotou na Fórmula 1 de 1972 a 1975 e terminou em quinto lugar em Nürburgring em 1973 (o seu melhor resultado num GP).



O filho de Wilson, Christian Fittipaldi, competiu na Fórmula 1 de 1992 a 1994, seguindo-se uma notável carreira na IndyCar (duas vitórias, quinto lugar na geral em 1996 e 2002).



No outono de 2022, Wilson, Emerson e Christian foram convidados para o paddock do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na sua cidade natal, São Paulo.