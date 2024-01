Fórmula 1 en el cine BMW: todo fue cuestión de unos centímetros

Las diez escuderías de GP presentarán en breve sus nuevos coches para la temporada 2024. Creo que merece la pena contar una pequeña historia sobre esta fase.

Como siempre, en BMW teníamos la ambición de comenzar la conferencia de prensa previa al inicio de la nueva temporada automovilística con una explosión. Ese era también nuestro plan para 1985.

Como director del proyecto, pude convencer a mis autoridades de que sería una buena idea presentar los nuevos coches de carreras de Fórmula 1 en el entonces cine del Museo BMW (conocido popularmente como "un tazón de manjares").

Teníamos un ejemplar de exposición del coche campeón del mundo de 1983, el Brabham BT52-BMW, con el que probamos el complicado procedimiento de empujar el noble bólido por la estrecha espiral ascendente hasta el nivel superior del edificio tras un largo y muy meticuloso proceso de medición.

Funcionó a las mil maravillas.



Pero la puerta de doble hoja del cine estaba bloqueada por unos centímetros.



¿Abandonar? ¿Dejar que la gran idea fracasara? No era una opción.



Sin más dilación, sujetamos el monoposto sin ruedas en posición inclinada entre dos bastidores de transporte conocidos en la jerga del taller como "perros", y he aquí que el monoplaza encajó por los pelos.



El nuevo Brabham llegó justo a tiempo, tal y como había prometido Bernie Ecclestone y bajo la supervisión del jefe de equipo Herbie Blash, para ser colocado de forma atractiva en el escenario de la misma manera que los actuales Arrows.



Nada más respirar hondo, me preguntaron si alguien me había dicho que ahora iba a dar la rueda de prensa.



Sin estar preparado, me coloqué detrás del atril y me encargué de la parte informativa ante la prensa, los miembros de la junta directiva y las celebridades de las carreras.



A mis espaldas, el magnífico telón de fondo: los flamantes coches de Fórmula 1. Todo funcionó como un reloj, un escenario natural para el agradecido público. Nadie podía imaginar cuánto sudor y miedo nos había costado esta actuación.