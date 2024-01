La Formule 1 au cinéma BMW : tout s'est joué à quelques centimètres près

Bientôt, les dix écuries de GP présenteront leurs nouvelles voitures pour la saison 2024. Je pense donc qu'il vaut la peine de raconter une petite histoire sur cette phase.

Chez BMW, nous avions comme toujours l'ambition de commencer la conférence de presse avant le début de la nouvelle saison de sport automobile par un coup d'éclat. C'est ainsi que nous avons planifié l'année 1985.

En tant que chef de projet, j'ai réussi à convaincre mes autorités que ce serait une bonne idée de présenter les nouvelles voitures de course de Formule 1 dans le cinéma du musée BMW de l'époque ("un bol de délices" dans le langage populaire).

Nous possédions un exemplaire d'exposition de la voiture championne du monde de 1983, la Brabham BT52-BMW, avec laquelle nous avons essayé, après de longues mesures très pointues, la procédure compliquée consistant à pousser la noble voiture de course dans l'étroite spirale ascendante jusqu'au niveau supérieur du bâtiment.

Cela a tout juste fonctionné.



Mais la porte du cinéma à deux battants s'est bloquée de quelques centimètres.



Abandonner ? Faire échouer la belle idée ? Ce n'est pas une option.



Sans hésiter, nous avons tendu le Monoposto sans roues en position inclinée entre deux châssis de transport appelés "chiens" dans le jargon de l'atelier - et voilà que la monoplace y rentrait à un cheveu près.



Comme promis par Bernie Ecclestone et sous la supervision du team manager Herbie Blash, la nouvelle Brabham est arrivée juste à temps pour être placée sur la scène de la manière décrite, tout comme l'actuelle Arrows, de manière attrayante.



A peine avais-je respiré que l'on m'a demandé si quelqu'un m'avait dit que je devais maintenant animer la conférence de presse.



Non préparée, je me suis donc glissée derrière le pupitre et j'ai assuré la partie informative devant la presse, les membres du conseil d'administration et les personnalités de la course.



Derrière moi, le décor somptueux des bolides de Formule 1 flambant neufs. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes, un scénario qui allait de soi pour le public. Personne ne se doutait de la quantité de sueurs froides que cette entrée en scène nous avait coûtée.