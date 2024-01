Formula 1 al cinema BMW: una questione di pochi centimetri

Le dieci scuderie del GP sveleranno presto le loro nuove vetture per la stagione 2024. Credo che valga la pena di raccontare un po' di storia di questa fase.

Come sempre, noi di BMW avevamo l'ambizione di iniziare la conferenza stampa prima dell'inizio della nuova stagione motoristica con il botto. Questo era anche il nostro piano per il 1985.

In qualità di project manager, riuscii a convincere le mie autorità che sarebbe stata una buona idea presentare le nuove auto da corsa di Formula 1 nell'allora cinema del Museo BMW (popolarmente noto come "una ciotola di prelibatezze").

Avevamo una copia da esposizione dell'auto campione del mondo del 1983, la Brabham BT52-BMW, con la quale sperimentammo la complicata procedura di spingere la nobile auto da corsa su per la stretta spirale ascendente fino al livello superiore dell'edificio dopo un lungo e meticoloso processo di misurazione.

Ha funzionato quasi di botto.



Ma la porta del cinema a due ante era bloccata da qualche centimetro.



Rinunciare? Lasciare cadere la grande idea? Non se ne parla.



Senza ulteriori indugi, abbiamo bloccato la monoposto senza ruote in posizione inclinata tra due scaffali da trasporto, noti in gergo d'officina come "cani", ed ecco che la monoposto si è inserita per un soffio.



La nuova Brabham è arrivata giusto in tempo, come promesso da Bernie Ecclestone e sotto la supervisione del team manager Herbie Blash, per essere posizionata in modo attraente sul palco, allo stesso modo delle attuali Arrows.



Non appena ho fatto un respiro profondo, mi è stato chiesto se qualcuno mi avesse detto che avrei tenuto la conferenza stampa.



Impreparato com'ero, mi sono messo dietro il leggio e ho gestito la parte informativa di fronte alla stampa, ai membri del consiglio di amministrazione e alle celebrità del mondo delle corse.



Dietro di me c'era il magnifico scenario delle nuovissime auto da corsa di Formula 1. Tutto funzionava come un orologio, una naturalezza e un'attenzione particolare. Tutto è filato liscio come l'olio, uno scenario naturale per l'apprezzamento del pubblico. Nessuno poteva immaginare quanto sudore e quanta paura ci fosse costata questa performance.