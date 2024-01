Fórmula 1 no cinema BMW: tudo se resumiu a alguns centímetros

As dez equipas de automobilismo do GP vão apresentar em breve os seus novos carros para a época de 2024. Penso que vale a pena contar uma pequena história sobre esta fase.

Como sempre, nós na BMW tínhamos a ambição de começar a conferência de imprensa antes do início da nova época desportiva com um estrondo. Este era também o nosso plano para 1985.

Como gestor de projeto, consegui convencer as minhas autoridades de que seria uma boa ideia apresentar os novos carros de corrida de Fórmula 1 no então cinema do Museu BMW (popularmente conhecido como "uma tigela de iguarias").

Tínhamos um exemplar de exposição do carro campeão do mundo de 1983, o Brabham BT52-BMW, com o qual experimentámos o complicado procedimento de empurrar o nobre carro de corrida pela estreita espiral ascendente até ao nível superior do edifício, após um longo e meticuloso processo de medição.

Funcionou quase com um estrondo.



Mas a porta do cinema de duas folhas estava bloqueada por alguns centímetros.



Desistir? Deixar cair a grande ideia? Não é uma opção.



Sem mais demoras, prendemos o monoposto sem rodas numa posição inclinada entre dois suportes de transporte conhecidos na gíria oficinal como "cães" - e eis que o monolugar encaixou por um triz.



O novo Brabham chegou mesmo a tempo, como prometido por Bernie Ecclestone e sob a supervisão do chefe de equipa Herbie Blash, para ser posicionado de forma atractiva no palco da mesma forma que os actuais Arrows.



Mal tinha respirado fundo, perguntaram-me se alguém me tinha dito que eu ia ser o anfitrião da conferência de imprensa.



Despreparado como estava, coloquei-me atrás do púlpito e fiz a parte informativa perante a imprensa, os membros da direção e as celebridades das corridas.



Atrás de mim estava o magnífico cenário de carros de corrida de Fórmula 1 novinhos em folha. Tudo corria como um relógio, um cenário natural para o público agradecido. Ninguém podia adivinhar quanto suor e medo nos tinha custado esta atuação.