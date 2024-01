Cincuenta sombras de verde: Secretos del color de las carreras

Fernando Alonso deleitó a los aficionados a la Fórmula 1 con sus actuaciones en 2023: consiguió ocho podios con el Aston Martin y terminó en un fantástico cuarto puesto en el campeonato del mundo.

Alonso continúa así una bonita tradición de carreras: el Aston Martin luce un tono metalizado del famoso color de carreras "British Racing Green". Pero, ¿de dónde procede este color?

El experto en historia del automovilismo británico David Venables ha declarado: "La mayoría de los aficionados más veteranos identifican el 'British Racing Green' con el Lotus de Jim Clark o, antes de eso, con los coches Jaguar y Bentley ganadores de Le Mans. Pero lo cierto es que no existe un tono específico. Y ninguna de estas empresas hizo que el color fuera socialmente aceptable".

En cambio, el color básico se remonta al londinense Charles Jarrott, pero el primer coche de carreras en verde competición no fue en absoluto un coche británico, sino -¡oh, qué sorpresa! - sino francés.



Charles Jarrott fue contratado por el fabricante francés de automóviles Panhard en 1901. Cuando Jarrott llegó a la fábrica de París, tuvieron que decirle que tendría que correr con el número de salida 13. Incluso entonces, el 13 no se consideraba necesariamente un amuleto de la suerte.



Para apaciguar un poco al británico, los franceses pintaron el coche de carreras de verde, un color que se dice que trae buena suerte en Francia (en otros países también es el color de la esperanza).



Jarrott terminó décimo en su primera carrera para el equipo francés, y un accidente en el que su mecánico salió despedido del coche terminó sin consecuencias graves. Tal vez el verde había marcado la diferencia después de todo.



En 1902, el fabricante inglés Napier compitió con coches de carreras de color verde oliva. Según algunas fuentes, Jarrott fue el impulsor, pero muchos coches Napier se entregaban en ese color en aquella época.



S.F. Edge ganó la "Copa Gordon Bennett" en 1902, asegurando así a los británicos -según el reglamento- el derecho a organizar la carrera al año siguiente.



Como el automovilismo estaba prohibido en Inglaterra en aquella época, los británicos se trasladaron a Irlanda. Gran Bretaña volvió a estar representada por Napier, esta vez con tres bólidos verde esmeralda. Muchos vieron en ello un guiño al tradicional color verde de los irlandeses.



En la edición de 1903, por primera vez se asignaron colores a los distintos representantes nacionales, aunque esto no estaba anclado en el reglamento: verde para los británicos, blanco para los alemanes (ganó un Mercedes con el belga Camille Jenatzy), azul para los franceses.



Esto marcó el rumbo: En el futuro, los fabricantes de coches ingleses (no siempre, pero cada vez con más frecuencia) llevaron a sus corredores a las pruebas en verde: Sunbeam, Bentley, Vauxhall, Jaguar, Vanwall, Lotus. Sin embargo, no existía la normativa correspondiente.



En el pasado reciente, algunos británicos han mantenido la tradición del "British Racing Green" con diferentes tonalidades: Bentley (con la victoria en Le Mans en 2003), Jaguar (sin éxito en la Fórmula 1 de 2000 a 2004), Caterham (antes Team Lotus, 2010-2014), el fallido equipo de carreras GP del empresario de la aerolínea AirAsia, el malayo Tony Fernandes, y ahora Aston Martin desde 2021.



El British Racing Green está vivo y coleando.





Presentaciones de Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island