Cinquante nuances de vert : Les secrets de la couleur de la course

Fernando Alonso a enchanté les fans de Formule 1 en 2023 par ses performances : il a décroché huit podiums au volant de son Aston Martin et a terminé à une superbe quatrième place au championnat du monde.

Alonso perpétue ainsi une belle tradition de course : Aston Martin se présente avec une nuance métallique de la fameuse couleur de course "British Racing Green". Mais d'où vient cette couleur ?

L'expert anglais en histoire de la course David Venables a déclaré : "La plupart des vieux fans de course identifient le 'British Racing Green' avec la Lotus de Jim Clark ou, avant cela, avec les voitures de Jaguar et de Bentley qui ont remporté le Mans. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de nuance spécifique. Et aucune de ces entreprises n'a rendu cette couleur présentable".

La couleur de base remonte plutôt au londonien Charles Jarrott, mais la première voiture de course en vert n'était pas britannique, mais - oh, shocking ! - une française.



Charles Jarrott a été engagé en 1901 par le constructeur automobile français Panhard. Lorsque Jarrott est arrivé à l'usine parisienne, on lui a dit qu'il devait porter le numéro 13. Déjà à l'époque, le 13 n'était pas vraiment considéré comme un porte-bonheur.



Pour apaiser le Britannique, les Français ont peint la voiture de course en vert, une couleur censée porter chance en France (dans d'autres pays, elle est aussi la couleur de l'espoir).



Pour sa première course avec les Français, Jarrott a terminé dixième et un accident, au cours duquel son mécanicien a été éjecté de la voiture, s'est terminé sans gravité. Après tout, le vert avait peut-être eu un effet.



En 1902, le constructeur anglais Napier s'est présenté avec des voitures de course vert olive. Selon certaines sources, c'est Jarrott qui a donné l'impulsion, mais à l'époque, de nombreuses voitures Napier étaient livrées dans cette couleur.



S.F. Edge a remporté la "Gordon Bennett Cup" en 1902, ce qui a permis aux Britanniques - conformément au règlement - de s'assurer le droit d'organiser la course l'année suivante.



Les sports mécaniques étant alors interdits en Angleterre, les Britanniques se sont tournés vers l'Irlande. La Grande-Bretagne était à nouveau représentée par Napier, cette fois avec trois voitures de course vert émeraude. Beaucoup y ont vu une révérence au vert traditionnel des Irlandais.



Lors de l'édition de 1903, les couleurs ont été attribuées pour la première fois aux différents représentants nationaux, bien que cela ne soit pas inscrit dans le règlement : vert pour les Britanniques, blanc pour les Allemands (une Mercedes avec le Belge Camille Jenatzy a gagné), bleu pour les Français.



La voie était ainsi tracée : Les constructeurs automobiles anglais amenaient désormais (pas toujours, mais de plus en plus souvent) leurs bolides en vert aux manifestations - Sunbeam, Bentley, Vauxhall, Jaguar, Vanwall, Lotus. Il n'y avait cependant pas de règle en la matière.



Plus récemment, quelques Britanniques ont conservé la tradition du "British Racing Green" avec des nuances différentes : Bentley (avec la victoire au Mans en 2003), Jaguar (sans succès en Formule 1 de 2000 à 2004), Caterham (auparavant Team Lotus, 2010-2014), l'écurie de GP avortée de l'entrepreneur aérien d'AirAsia Tony Fernandes de Malaisie, et depuis 2021 maintenant Aston Martin.



British Racing Green est bien vivant.





