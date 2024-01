Cinquanta sfumature di verde: I segreti del colore da corsa

Fernando Alonso ha deliziato i fan della Formula 1 con le sue prestazioni nel 2023: ha ottenuto otto podi con l'Aston Martin e ha chiuso con un fantastico quarto posto nel campionato mondiale.

Alonso continua così una bella tradizione di corse: l'Aston Martin sfoggia una tonalità metallizzata del famoso colore da corsa "British Racing Green". Ma da dove viene questo colore?

David Venables, esperto di storia delle corse britanniche, ha dichiarato: "La maggior parte degli appassionati di corse più anziani identifica il "British Racing Green" con la Lotus di Jim Clark o, prima ancora, con le Jaguar e le Bentley vincitrici di Le Mans. Ma la verità è che non esiste una tonalità specifica. E nessuna di queste aziende ha reso il colore socialmente accettabile".

Il colore di base risale invece al londinese Charles Jarrott, ma la prima auto da corsa di colore verde corsa non era affatto britannica, bensì - oh, scioccante! - una francese.



Charles Jarrott fu assunto dalla casa automobilistica francese Panhard nel 1901. Quando Jarrott arrivò alla fabbrica di Parigi, gli fu detto che avrebbe dovuto correre con il numero di partenza 13. Anche a quei tempi, il 13 non era necessariamente un numero di partenza. Anche a quei tempi, il 13 non era necessariamente considerato un portafortuna.



Per placare un po' il britannico, i francesi dipinsero l'auto da corsa di verde, un colore che in Francia si dice porti fortuna (in altri Paesi è anche il colore della speranza).



Jarrott si classificò decimo nella sua prima gara per la squadra francese e un incidente in cui il suo meccanico fu sbalzato fuori dall'auto si concluse senza gravi conseguenze. Forse il colore verde aveva fatto la differenza.



Nel 1902, il costruttore inglese Napier gareggiò con auto da corsa verde oliva. Secondo alcune fonti, la forza trainante fu Jarrott, ma all'epoca molte vetture Napier furono consegnate in questo colore.



S.F. Edge vinse la "Gordon Bennett Cup" nel 1902, assicurando così agli inglesi - secondo il regolamento - il diritto di organizzare la gara l'anno successivo.



Poiché all'epoca gli sport motoristici erano vietati in Inghilterra, gli inglesi si spostarono in Irlanda. La Gran Bretagna fu nuovamente rappresentata da Napier, questa volta con tre auto da corsa verde smeraldo. Molti videro in questa scelta una strizzata d'occhio al tradizionale colore verde degli irlandesi.



Nell'edizione del 1903, per la prima volta vennero assegnati i colori alle varie rappresentanze nazionali, anche se non era previsto dal regolamento: verde per gli inglesi, bianco per i tedeschi (vinse una Mercedes con il belga Camille Jenatzy), blu per i francesi.



Questo ha segnato la rotta: In futuro, le case automobilistiche inglesi (non sempre, ma sempre più spesso) portarono i loro piloti agli eventi in verde: Sunbeam, Bentley, Vauxhall, Jaguar, Vanwall, Lotus. Tuttavia, non esisteva un regolamento corrispondente.



Nel recente passato, alcuni britannici hanno mantenuto la tradizione del "British Racing Green" con sfumature diverse: Bentley (con la vittoria a Le Mans nel 2003), Jaguar (senza successo in Formula 1 dal 2000 al 2004), Caterham (in precedenza Team Lotus, 2010-2014), la fallita squadra corse GP dell'imprenditore della compagnia aerea AirAsia Tony Fernandes dalla Malesia, e ora Aston Martin dal 2021.



Il British Racing Green è vivo e vegeto.





