Cinquenta tons de verde: Segredos da cor de corrida

Fernando Alonso encantou os fãs da Fórmula 1 com as suas prestações em 2023: alcançou oito lugares no pódio com o Aston Martin e terminou num fantástico quarto lugar no campeonato do mundo.

Alonso dá assim continuidade a uma bela tradição das corridas: o Aston Martin ostenta uma tonalidade metálica da famosa cor de corrida "British Racing Green". Mas qual é a verdadeira origem desta cor?

O especialista em história das corridas britânicas, David Venables, afirmou: "A maioria dos fãs de corridas mais antigos identifica o "British Racing Green" com o Lotus de Jim Clark ou, antes disso, com os carros Jaguar e Bentley vencedores de Le Mans. Mas a verdade é que não existe uma tonalidade específica. E nenhuma destas empresas tornou a cor socialmente aceitável".

Em vez disso, a cor básica remonta ao londrino Charles Jarrott, mas o primeiro carro de corrida em verde de corrida não foi de forma alguma um carro britânico, mas - oh, chocante! - um francês.



Charles Jarrott foi contratado pelo fabricante de automóveis francês Panhard em 1901. Quando Jarrott chegou à fábrica de Paris, teve de ser informado de que teria de correr com o número de partida 13. Já nessa altura, o 13 não era necessariamente considerado um amuleto da sorte.



Para apaziguar um pouco o britânico, os franceses pintaram o carro de corrida de verde, uma cor que se diz trazer boa sorte em França (noutros países, é também a cor da esperança).



Jarrott terminou em décimo lugar na sua primeira corrida pela equipa francesa e um acidente em que o seu mecânico foi projetado para fora do carro terminou sem consequências graves. Talvez o verde tenha, afinal, feito a diferença.



Em 1902, o fabricante inglês Napier competiu com carros de corrida verde-azeitona. De acordo com algumas fontes, Jarrott foi a força motriz por detrás disto, mas muitos carros Napier foram entregues nesta cor na altura.



A S.F. Edge ganhou a "Taça Gordon Bennett" em 1902, garantindo assim aos britânicos - de acordo com os regulamentos - o direito de organizar a corrida no ano seguinte.



Como os desportos motorizados eram proibidos em Inglaterra na altura, os britânicos mudaram para a Irlanda. A Grã-Bretanha foi novamente representada pela Napier, desta vez com três carros de corrida verde-esmeralda. Muitos viram este facto como uma homenagem à tradicional cor verde dos irlandeses.



Na edição de 1903, foram então atribuídas cores aos vários representantes nacionais pela primeira vez, embora tal não estivesse consagrado nos regulamentos - verde para os britânicos, branco para os alemães (um Mercedes com o belga Camille Jenatzy venceu), azul para os franceses.



Isto marcou o rumo: No futuro, os construtores de automóveis de Inglaterra (nem sempre, mas cada vez com mais frequência) levaram os seus pilotos para as provas em verde - Sunbeam, Bentley, Vauxhall, Jaguar, Vanwall, Lotus. No entanto, não existia um regulamento correspondente.



No passado recente, alguns britânicos mantiveram a tradição do "British Racing Green" com diferentes tonalidades: Bentley (com a vitória em Le Mans em 2003), Jaguar (sem sucesso na Fórmula 1 de 2000 a 2004), Caterham (anteriormente Team Lotus, 2010-2014), a fracassada equipa de corrida GP do empresário da companhia aérea AirAsia Tony Fernandes da Malásia, e agora Aston Martin desde 2021.



O British Racing Green está vivo e de boa saúde.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas