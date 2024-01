Max Verstappen : "J'ai du respect pour McLaren".

Quelle saison 2023 ! 22 courses de championnat du monde, 21 victoires de Red Bull Racing, 19 fois le vainqueur était Max Verstappen. Ce n'est qu'au cas par cas que les pilotes de Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston Martin ont été en mesure de mettre Max en difficulté dans son modèle RB19.

Mais le 54 fois vainqueur d'un GP est clair : "Il sera très, très difficile de répéter une saison comme celle de 2023. Nous devons partir du principe que les adversaires se rapprochent".

"Notre grand atout était qu'en 2023, nous étions la seule écurie à pouvoir gagner presque toutes les courses", a déclaré Max au podcast Red Bull Talking Bull. "Derrière, ça montait et ça descendait entre les poursuivants, une fois une équipe était la rivale la plus dangereuse, puis une autre. Maintenant, tout va dépendre de la capacité de nos adversaires à progresser cet hiver".

"C'est McLaren qui m'a inspiré le plus de respect. Si nous regardons où ils étaient au début de l'année et comment ils ont progressé, ils pourraient aussi être très forts la saison prochaine".

"J'ai toujours été clair : si tu veux avoir ton mot à dire pour le titre, tes performances doivent être d'un niveau très élevé et constant. C'est ce que nous avons réussi à faire en 2023. Mais maintenant, tout le monde repart à zéro. Chaque année est un nouveau défi".

"Tout dépendra de la compétitivité de la nouvelle voiture. Mais j'ai aussi beaucoup appris en 2023 et grâce à de plus en plus d'expériences très différentes au cours de ma carrière, je peux mettre cette expérience dans la balance dans différentes situations de course".



Max Verstappen court après son quatrième titre consécutif en 2024. Seuls cinq pilotes de Formule 1 ont remporté quatre titres ou plus : Michael Schumacher et Lewis Hamilton (7 chacun), Juan Manuel Fangio (5) ainsi qu'Alain Prost et Sebastian Vettel (4 chacun).



Quatre titres consécutifs, cela n'a été possible que pour quatre pilotes : Schumacher, Hamilton, Fangio et Vettel.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island