Max Verstappen: "Ho rispetto per la McLaren

Che stagione è stata quella del 2023! 22 gare del campionato mondiale, 21 vittorie per la Red Bull Racing, 19 volte il vincitore è stato Max Verstappen. Solo occasionalmente i piloti di Ferrari, Mercedes, McLaren o Aston Martin sono riusciti a mettere sotto pressione Max con la sua RB19.

Ma il 54 volte vincitore di un GP è chiaro: "Sarà molto, molto difficile ripetere una stagione come quella del 2023. Dobbiamo pensare che gli avversari si stanno avvicinando".

"Il nostro grande vantaggio nel 2023 è stato quello di essere l'unica scuderia in grado di vincere quasi tutte le gare", ha detto Max nel podcast Red Bull Talking Bull. "Dietro a questo, c'erano alti e bassi tra le squadre che inseguivano, con una squadra che era la rivale più pericolosa e poi un'altra. Ora tutto dipenderà da quanto gli avversari riusciranno a migliorare durante l'inverno".

"Ho il massimo rispetto per la McLaren. Se guardiamo a dove erano all'inizio dell'anno e a come sono arrivati in testa, potrebbero essere molto forti anche nella prossima stagione".

"Per me è sempre stato chiaro che se si vuole avere voce in capitolo per il titolo, le prestazioni devono essere sempre di altissimo livello. Ci siamo riusciti nel 2023. Ma ora tutti ripartono da zero. Ogni anno è una nuova sfida".

"Tutto dipenderà dalla competitività della nuova vettura. Ma ho imparato molto anche nel 2023 e, grazie alle esperienze sempre più diverse che ho fatto nella mia carriera, posso mettere a frutto questa esperienza in diverse situazioni di gara".



Max Verstappen è alla ricerca del suo quarto titolo consecutivo nel 2024. Solo cinque piloti di Formula 1 hanno vinto quattro titoli o più: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 ciascuno), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 ciascuno).



Solo quattro piloti sono riusciti a vincere quattro titoli di fila: Schumacher, Hamilton, Fangio e Vettel.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas