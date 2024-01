Max Verstappen: "Tenho respeito pela McLaren".

Na época passada, foram poucas as vezes em que pilotos de equipas rivais conseguiram incomodar Max Verstappen e a Red Bull Racing. O campeão do mundo dos Países Baixos tem grandes esperanças para a McLaren em 2024.

Que época foi a de 2023! 22 corridas do campeonato do mundo, 21 vitórias para a Red Bull Racing, 19 vezes o vencedor foi Max Verstappen. Apenas ocasionalmente os pilotos da Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston Martin foram capazes de colocar Max sob pressão no seu modelo RB19.

Mas o 54 vezes vencedor de GPs é claro: "Será muito, muito difícil repetir uma temporada como a de 2023. Temos de assumir que os adversários estão a ficar mais próximos".

"A nossa grande vantagem em 2023 foi o facto de sermos a única equipa capaz de vencer quase todas as corridas", disse Max no podcast da Red Bull Talking Bull. "Por trás disso, havia altos e baixos entre as equipas perseguidoras, com uma equipa a ser o rival mais perigoso e depois outra. Agora tudo vai depender do quanto os adversários podem melhorar durante o inverno".

"Tenho o maior respeito pela McLaren. Se olharmos para onde eles estavam no início do ano e como chegaram à frente, eles podem ser muito fortes na próxima temporada também."

"Sempre foi claro para mim que, se quisermos ter uma palavra a dizer no título, as nossas prestações têm de ser de um nível consistentemente muito elevado. Conseguimos isso em 2023. Mas agora todos estão a começar do zero. Cada ano é um novo desafio".

"Tudo vai depender do nível de competitividade do novo carro. Mas também aprendi muito em 2023 e, graças a cada vez mais experiências muito diferentes na minha carreira, posso tirar partido dessa experiência em diferentes situações de corrida."



Max Verstappen está a tentar conquistar o seu quarto título consecutivo em 2024. Apenas cinco pilotos de Fórmula 1 conquistaram quatro títulos ou mais: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 cada), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 cada).



Apenas quatro pilotos conseguiram quatro títulos consecutivos: Schumacher, Hamilton, Fangio e Vettel.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas