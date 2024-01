Max Verstappen: ¿Más dispuesto a comprometerse que Schumi?

Pronto hará siete años que Bernie Ecclestone tuvo que ceder el cetro de la Fórmula 1 a Liberty Media. Sin embargo, el británico, ahora de 93 años, sigue de cerca los acontecimientos de la categoría reina, cuyo rumbo determinó durante décadas. Por ello, también se ha percatado de lo dominante que ha sido Max Verstappen en la temporada 2023.

La estrella de Red Bull Racing ganó 19 de los 22 Grandes Premios de camino a su tercer título y también se adjudicó cuatro de las seis victorias al sprint. En toda la temporada 2023, sólo no subió al podio en una ocasión: En Singapur, tuvo que conformarse con el quinto puesto, ya que la victoria de la carrera fue para Carlos Sainz, que fue así el responsable de la única victoria de GP del año que no fue para el equipo Red Bull Racing.

El dominio de Verstappen recordó a muchos habituales del paddock las grandes actuaciones de Michael Schumacher, y Ecclestone también ve similitudes entre el siete veces campeón del mundo y el actual piloto de altos vuelos. En una entrevista con DPA, el maestro constructor de la Fórmula 1 moderna explicó la comparación entre el alemán y el holandés: "Max Verstappen tiene un poco de él."

Pero Ecclestone también ve diferencias. "Max no es tan despiadado como lo era Michael, porque Michael nunca pensó en comprometerse", subrayó. El 91 veces ganador de un GP era incluso más despiadado que Verstappen, añadió el exjefe de la Fórmula 1.

Ecclestone también habló sobre el otro siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. El ex ganador permanente Lewis Hamilton no ha logrado ganar un GP en los últimos dos años. Bernie no envidiaría a su compatriota su octavo título. "Espero que lo consiga. Entonces haría historia", explicó.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island