Max Verstappen : Plus ouvert au compromis que Schumi ?

Cela fera bientôt sept ans que Bernie Ecclestone a dû céder le sceptre de la Formule 1 à Liberty Media. Pourtant, le Britannique, âgé de 93 ans, continue de suivre de près les événements de la catégorie reine, dont il a défini l'orientation pendant des décennies. C'est pourquoi il a lui aussi remarqué à quel point Max Verstappen a dominé la saison 2023.

En route vers son troisième titre, la star de Red Bull Racing a remporté 19 des 22 Grands Prix et a également remporté quatre des six sprints. Sur l'ensemble de la saison 2023, il ne s'est absenté qu'une seule fois du podium : A Singapour, il a dû se contenter de la cinquième place et la victoire en course est revenue à Carlos Sainz, qui a ainsi été responsable de la seule victoire en GP de l'année qui n'a pas été remportée par l'équipe Red Bull Racing.

La domination de Verstappen a rappelé à plus d'un habitué du paddock les fortes performances de Michael Schumacher, et Ecclestone voit lui aussi des similitudes entre le septuple champion du monde et le surdoué actuel. Lors d'un entretien avec la "DPA", le maître d'œuvre de la Formule 1 moderne a déclaré, en évoquant la comparaison entre l'Allemand et le Néerlandais : "Max Verstappen porte un peu de lui en lui".

Mais Ecclestone voit aussi des différences. "Max n'est pas aussi impitoyable que Michael l'était, car Michael ne pensait pas à faire de compromis", a-t-il souligné. L'ancien patron de la Formule 1 a ajouté que le vainqueur de 91 GP était encore un peu plus impitoyable que Verstappen.

Ecclestone a également parlé de l'autre septuple champion du monde de Formule 1. L'ancien vainqueur permanent Lewis Hamilton n'a pas réussi à remporter un GP au cours des deux dernières années. Bernie souhaiterait que son compatriote remporte un huitième titre. "J'espère qu'il y parviendra. Il entrerait alors dans l'histoire", a-t-il déclaré.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island