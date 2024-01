Max Verstappen: Più disposto al compromesso rispetto a Schumi?

Saranno presto sette anni che Bernie Ecclestone ha dovuto cedere lo scettro della Formula 1 a Liberty Media. Tuttavia, l'ormai 93enne britannico continua a seguire da vicino gli eventi della classe regina, di cui ha determinato la direzione per decenni. Di conseguenza, ha notato quanto Max Verstappen sia stato dominante nella stagione 2023.

Il fuoriclasse della Red Bull Racing ha vinto 19 dei 22 Gran Premi disputati, conquistando il suo terzo titolo e quattro delle sei vittorie in volata. In tutta la stagione 2023, non è riuscito a salire sul podio solo una volta: A Singapore si è dovuto accontentare del quinto posto, mentre la vittoria della gara è andata a Carlos Sainz, che è stato così responsabile dell'unica vittoria di un GP dell'anno che non è andata al Red Bull Racing Team.

Il dominio di Verstappen ha ricordato a molti frequentatori del paddock le forti prestazioni di Michael Schumacher, e anche Ecclestone vede delle analogie tra il sette volte campione del mondo e l'attuale pilota di punta. In un'intervista alla DPA, il costruttore della Formula 1 moderna ha spiegato il paragone tra il tedesco e l'olandese: "Max Verstappen ha un po' di lui".

Ma Ecclestone vede anche delle differenze. "Max non è spietato come Michael, perché Michael non ha mai pensato di scendere a compromessi", ha sottolineato. Il vincitore del 91° GP era ancora più spietato di Verstappen, ha aggiunto l'ex boss della Formula 1.

Ecclestone ha parlato anche dell'altro sette volte campione del mondo di Formula 1. L'ex vincitore permanente Lewis Hamilton non è riuscito a trovare un accordo con Verstappen. L'ex vincitore permanente Lewis Hamilton non è riuscito a vincere un GP negli ultimi due anni. Bernie non vuole negare al suo connazionale l'ottavo titolo. "Spero che ci riesca. In questo modo entrerebbe nella storia", ha spiegato.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas