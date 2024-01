Max Verstappen: Mais disposto a comprometer-se do que Schumi?

Em breve fará sete anos que Bernie Ecclestone teve de entregar o cetro da Fórmula 1 à Liberty Media. No entanto, o britânico, agora com 93 anos, continua a seguir de perto os acontecimentos na categoria rainha, cuja direção determinou durante décadas. Por isso, também se apercebeu do domínio de Max Verstappen na época de 2023.

A estrela da Red Bull Racing venceu 19 dos 22 Grandes Prémios a caminho do seu terceiro título e também conquistou quatro das seis vitórias ao sprint. Em toda a temporada de 2023, ele só não conseguiu terminar no pódio uma vez: Em Singapura, teve de se contentar com o quinto lugar, com a vitória da corrida a ir para Carlos Sainz, que foi assim responsável pela única vitória de GP do ano que não foi para a Red Bull Racing Team.

O domínio de Verstappen fez lembrar a muitos frequentadores do paddock as fortes prestações de Michael Schumacher, e Ecclestone também vê semelhanças entre o sete vezes campeão do mundo e o atual piloto de alta competição. Numa entrevista à DPA, o mestre construtor da Fórmula 1 moderna explicou a comparação entre o alemão e o holandês: "Max Verstappen tem um pouco dele".

Mas Ecclestone também vê diferenças. "Max não é tão impiedoso quanto Michael era, porque Michael nunca pensou em se comprometer", enfatizou. O 91 vezes vencedor do GP foi ainda mais impiedoso do que Verstappen, acrescentou o ex-chefe da Fórmula 1.

Ecclestone também falou sobre o outro sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. O antigo vencedor permanente Lewis Hamilton não conseguiu vencer um GP nos últimos dois anos. Bernie não quer ficar a dever ao seu compatriota o oitavo título. "Espero que ele o consiga fazer. Assim, ele faria história", explicou.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas