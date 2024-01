Oliver Bearman : "Je serai prêt pour la Formule 1".

Le junior Ferrari Oliver Bearman a réalisé une performance remarquable au cours de sa carrière de pilote de course jusqu'à présent et a parcouru ses premiers kilomètres en Formule 1 en 2023. Le jeune Britannique se montre confiant.

Oliver Bearman n'oubliera pas de sitôt la saison 2023, car l'année dernière, le jeune espoir de Ferrari, âgé de 18 ans seulement, a pu accumuler ses premiers kilomètres d'expérience en Formule 1. Il a d'abord roulé sur le circuit Ferrari de Fiorano au volant d'une Ferrari de type SF21 vieille de deux ans, puis il a participé aux deux premières séances d'entraînement au Mexique et à Abu Dhabi pour l'équipe Ferrari cliente de Gene Haas.

Le Britannique s'y est bien comporté et a reçu de nombreux éloges de la part des responsables de l'écurie américaine. Cette année, il entamera sa deuxième saison de Formule 2, l'adolescent ayant terminé sa première année dans la plus haute catégorie de jeunes avec quatre victoires et un autre podium à la sixième place du classement général.

Le fait qu'il doive passer dès l'année prochaine dans la catégorie reine du sport à quatre roues ne le rend pas nerveux. Il est certain qu'il relèvera le défi. "Je sais que je serais prêt pour cela", a-t-il déclaré avec assurance.

"Je sais que j'ai ce qu'il faut pour cela, mais bien sûr, la préparation serait très importante et il s'agit maintenant en premier lieu de faire un bon travail en Formule 2. C'est la première étape. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que je suis prêt si on a besoin de moi", a-t-il ajouté.

Bearman espère participer à d'autres entraînements et essais en Formule 1 cette année. Il sait que "lorsque vous accédez à la Formule 1, vous roulez contre des gars qui ont déjà participé à de nombreux GP et que ce n'est pas un travail facile à maîtriser en tant que rookie. Il est donc très important que je monte bien préparé", a-t-il expliqué au site officiel de la Formule 1.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island