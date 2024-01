Oliver Bearman: "Sarà pronto per la Formula 1".

Oliver Bearman non dimenticherà in fretta la stagione 2023, perché l'anno scorso il giovane 18enne della Ferrari ha potuto fare i suoi primi chilometri di esperienza in Formula 1. Ha corso dapprima sul circuito di Fiorano, sede della Ferrari, con una Ferrari SF21 di Formula 1 di due anni e poi ha preso parte alle prime due sessioni di prove in Messico e ad Abu Dhabi per il team clienti Ferrari di Gene Haas.

Il britannico si è comportato bene e ha ricevuto molti elogi dal management della scuderia statunitense. Quest'anno affronterà la sua seconda stagione in Formula 2; l'adolescente ha concluso il suo anno di debutto nella massima classe junior al sesto posto assoluto con quattro vittorie e un altro podio.

Il fatto che il prossimo anno passerà alla classe regina delle quattro ruote non lo rende nervoso. È sicuro di riuscire a vincere la sfida. "So che sarei pronto", ha spiegato fiducioso.

"So di avere le carte in regola, ma naturalmente la preparazione sarà molto importante e la cosa principale ora è fare un buon lavoro in Formula 2. È il primo passo. Questo è il primo passo. Ma non ho dubbi sul fatto che sono pronto se ci sarà bisogno di me", ha aggiunto.

Bearman spera di poter fare più allenamenti e test con la Formula 1 quest'anno. Sa bene che: "Quando si passa alla Formula 1, si gareggia contro ragazzi che hanno già disputato molti GP e non è un lavoro facile da padroneggiare per un esordiente. Per questo è molto importante che io sia ben preparato quando salgo sul podio", ha dichiarato al sito ufficiale della Formula 1.

