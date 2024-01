Oliver Bearman: "Estarei pronto para a Fórmula 1".

Oliver Bearman não vai esquecer rapidamente a temporada de 2023, porque no ano passado o jovem de 18 anos da Ferrari conseguiu ganhar os seus primeiros quilómetros de experiência na Fórmula 1. Começou por correr no circuito de Fiorano, casa da Ferrari, num Ferrari de Fórmula 1 SF21 com dois anos de idade e depois participou nas duas primeiras sessões de treinos no México e em Abu Dhabi para a equipa cliente Ferrari de Gene Haas.

O britânico teve um bom desempenho e recebeu muitos elogios da direção da equipa de corrida americana. Este ano, o jovem vai disputar a sua segunda época de Fórmula 2, tendo terminado o seu ano de estreia na categoria júnior no sexto lugar da geral, com quatro vitórias e outro pódio.

O facto de ter de passar para a categoria rainha das corridas de quatro rodas no próximo ano não o deixa nervoso. Ele está confiante de que vai dominar o desafio. "Sei que estarei pronto para isso", explicou com confiança.

"Sei que tenho o que é preciso, mas é claro que a preparação seria muito importante e o principal agora é fazer um bom trabalho na Fórmula 2. Esse é o primeiro passo. Mas não tenho dúvidas de que estou pronto se for necessário", acrescentou.

Bearman espera que este ano haja mais treinos e testes com o piloto de Fórmula 1. Ele sabe: "Quando se sobe para a Fórmula 1, corre-se contra tipos que já fizeram muitos GPs e não é fácil dominar como novato. É por isso que é muito importante que eu esteja bem preparado quando subir", disse ele ao site oficial da Fórmula 1.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas