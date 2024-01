Red Bull Racing : Adrian Newey révèle les facteurs de succès

L'année dernière, l'équipe Red Bull Racing a connu la saison la plus réussie de l'histoire de l'équipe. Un succès qui n'est pas dû au hasard, comme l'a expliqué le constructeur Adrian Newey après le titre de Max Verstappen.

Pour Max Verstappen, la lutte pour le titre mondial de l'année dernière était déjà terminée lors de l'avant-dernier week-end de course, le Néerlandais s'est assuré la troisième couronne mondiale consécutive en terminant deuxième du sprint du Qatar. L'avance qu'il avait ainsi prise sur son premier poursuivant et coéquipier Sergio Pérez ne pouvait plus être comblée.

La joie de remporter le titre était grande pour l'ancien et le nouveau champion, et quelqu'un qui se réjouissait particulièrement avec la star de Red Bull Racing était le génial designer automobile Adrian Newey, sous la direction duquel la RB19, avec laquelle Verstappen a réalisé sa meilleure saison jusqu'à présent, a vu le jour. Le fait que l'équipe de Milton Keynes ait pu se montrer aussi supérieure n'est pas dû au hasard, a souligné l'expert en aérodynamique.

Il a expliqué : "Ce fut l'une des batailles les plus faciles pour le titre de champion du monde et certainement une saison où nous n'avons pas ressenti autant de stress". Et Newey a également évoqué l'un des facteurs de réussite de son équipe. "Nous avons construit une équipe technique vraiment formidable au fil des ans", a-t-il expliqué.

"Nous avons réussi à maintenir un bon niveau de stabilité au sein de notre équipe d'ingénieurs, et cela aide évidemment. Et nous avons essayé de créer une structure horizontale et d'encourager la communication mutuelle pour que le travail chez nous soit un plaisir", a ajouté le Britannique de 65 ans.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island