Red Bull Racing: Adrian Newey rivela il suo fattore di successo

Lo scorso anno, il Red Bull Racing Team ha vissuto la stagione di maggior successo nella storia della squadra. Un successo non casuale, come ha spiegato il costruttore Adrian Newey dopo la vittoria del titolo da parte di Max Verstappen.

Per Max Verstappen, la lotta per il titolo mondiale dello scorso anno si è conclusa già nel penultimo weekend di gara, con l'olandese che si è assicurato la terza corona iridata consecutiva con il secondo posto nella gara sprint in Qatar. Il vantaggio che aveva accumulato sul suo più diretto rivale e compagno di squadra Sergio Pérez non poteva più essere recuperato.

I campioni vecchi e nuovi si sono rallegrati per la vittoria del titolo, e una persona particolarmente felice per la stella della Red Bull Racing è stato il brillante progettista di auto Adrian Newey, sotto la cui direzione è stata creata la RB19, con la quale Verstappen ha disputato la sua migliore stagione fino ad oggi. L'esperto di aerodinamica ha sottolineato che non è una coincidenza che il team di Milton Keynes sia riuscito a ottenere prestazioni così superiori.

Ha spiegato: "È stata una delle lotte più facili per il campionato del mondo e sicuramente una stagione in cui non abbiamo sentito tanto stress". Newey ha anche parlato di uno dei fattori alla base del successo della sua squadra. "Nel corso degli anni abbiamo costruito un team tecnico davvero eccezionale", ha spiegato.

"Siamo riusciti a mantenere un buon livello di stabilità all'interno del nostro team di ingegneri, e questo ovviamente ci aiuta. Inoltre, abbiamo cercato di creare una struttura piatta e di incoraggiare la comunicazione reciproca per rendere divertente lavorare per noi", ha aggiunto il 65enne britannico.

