Red Bull Racing: Adrian Newey revela o fator de sucesso

Para Max Verstappen, a luta pelo título de campeão do mundo do ano passado já estava terminada no sexto e último fim de semana de corrida, com o holandês a garantir o seu terceiro título consecutivo de campeão do mundo com o segundo lugar na corrida de sprint no Qatar. A vantagem que tinha aberto sobre o seu rival mais próximo e companheiro de equipa, Sergio Pérez, já não podia ser recuperada.

O antigo e o novo campeão estavam muito contentes com a conquista do título, e uma pessoa que estava particularmente feliz com a estrela da Red Bull Racing era o brilhante designer de carros Adrian Newey, sob cuja direção foi criado o RB19, no qual Verstappen teve a sua melhor temporada até à data. O especialista em aerodinâmica sublinhou que não foi por acaso que a equipa de Milton Keynes conseguiu ter um desempenho tão superior.

Ele explicou: "Foi uma das lutas mais fáceis do campeonato mundial e certamente uma temporada em que não sentimos tanto stress". Newey também falou sobre um dos factores por detrás do sucesso da sua equipa. "Construímos uma equipa técnica muito boa ao longo dos anos", explicou.

"Conseguimos manter um bom nível de estabilidade na nossa equipa de engenharia, o que obviamente ajuda. E tentámos criar uma estrutura plana e encorajar a comunicação mútua para tornar divertido trabalhar para nós", acrescentou o britânico de 65 anos.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas