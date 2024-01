Futuro: Lo que Max Verstappen no quiere hacer

El tricampeón Max Verstappen ya ha declarado varias veces que no quiere estar en la Fórmula 1 tanto tiempo como Fernando Alonso. También ha dicho lo que no quiere hacer en el futuro.

Max Verstappen lo está haciendo muy bien en la Fórmula 1. La estrella de Red Bull Racing ha disputado 185 Grandes Premios desde 2015 y ha ganado 54 de ellos, 19 solo el año pasado. El holandés ha defendido con éxito su título de campeón del mundo por segunda vez y ha batido varios récords en el proceso. Sin embargo, no ha querido decir hasta qué punto quiere seguir cosechando éxitos tras su tercer título.

"Eso depende sobre todo del trabajo que hagamos, pero por supuesto también de cómo se planteen nuestros rivales. Soy joven, todavía me veo en la Fórmula 1 unos cuantos años más y creo que todavía puedo hacer muchas buenas actuaciones", explicó el excepcional piloto en octubre.

Y Verstappen también lo dejó claro enseguida: "En última instancia, la pregunta sobre mi futuro no es sobre cuánto tiempo puedo competir en la Fórmula 1, sino sobre cuánto tiempo quiero estar aquí." Y recalcó que no es un piloto que se marque objetivos ligados a cifras o estadísticas. "Eso no es lo que me mueve". Tampoco cree que su hambre de éxito sea insaciable, reveló.

Incluso antes de ganar el título, ya había descartado la opción de una segunda carrera. En una entrevista concedida a la CNN en verano, explicó que no tenía ningún interés en convertirse en director de equipo de una escudería de Fórmula 1. "Hay que viajar mucho y yo ya lo hago como piloto. Así que definitivamente no lo haré, no quiero tener que volver a pasar por eso como director de equipo."

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island