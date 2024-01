Avenir : ce que Max Verstappen ne veut pas faire

Pour Max Verstappen, tout va actuellement très bien en Formule 1. La star de Red Bull Racing a disputé 185 GP depuis 2015 et en a remporté 54, dont 19 rien que l'année dernière. Le Néerlandais a ainsi défendu avec succès son titre de champion du monde pour la deuxième fois, battant au passage quelques records. Après son troisième titre, il n'a toutefois pas voulu dire à quel point il souhaitait rester performant.

"Cela dépend en premier lieu du travail que nous faisons, mais bien sûr aussi de la manière dont les adversaires sont positionnés. Je suis jeune, je me vois encore pour quelques années en Formule 1 et je pense que je peux encore faire beaucoup de bonnes performances", expliquait le pilote d'exception en octobre.

Et Verstappen de préciser à cette occasion : "En fin de compte, la question de mon avenir n'est pas de savoir combien de temps je peux concourir en Formule 1, mais combien de temps je veux être ici". Il a souligné qu'il n'était pas un pilote qui se fixait des objectifs liés à des chiffres ou des statistiques. "Je ne fonctionne pas comme ça". Et il ne pense pas non plus que sa soif de succès soit insatiable, a-t-il révélé.

Avant même de remporter le titre, il avait déjà exclu l'option d'une deuxième carrière. Dans une interview accordée à CNN cet été, il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par le fait de devenir chef d'équipe d'une écurie de Formule 1. "Il faut beaucoup voyager et je le fais déjà en tant que pilote. Je ne le ferai donc définitivement pas, je ne veux pas avoir à subir cela une nouvelle fois en tant que chef d'équipe".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island