Futuro: quello che Max Verstappen non vuole fare

Il tre volte campione Max Verstappen ha già dichiarato più volte di non voler rimanere in Formula 1 a lungo come Fernando Alonso. Ha anche già detto cosa non vuole fare in futuro.

Max Verstappen sta attualmente ottenendo ottimi risultati in Formula 1. La stella della Red Bull Racing ha disputato 185 GP dal 2015 e ne ha vinti 54, 19 solo l'anno scorso. L'olandese ha difeso con successo il suo titolo di campione del mondo per la seconda volta e ha battuto diversi record nel processo. Tuttavia, non ha voluto dire quanto successo vuole mantenere dopo il suo terzo titolo.

"Dipende soprattutto dal lavoro che facciamo, ma naturalmente anche da come si dispongono i nostri avversari. Sono giovane, mi vedo ancora in Formula 1 per qualche anno e credo di poter fare ancora molte buone prestazioni", ha spiegato l'eccezionale pilota a ottobre.

E Verstappen ha anche chiarito subito: "In definitiva, la domanda sul mio futuro non riguarda quanto a lungo potrò competere in Formula 1, ma quanto a lungo voglio restare qui". Ha sottolineato di non essere un pilota che si pone obiettivi legati a cifre o statistiche. "Non è questo che mi fa scattare". Non crede nemmeno che la sua fame di successo sia insaziabile, ha rivelato.

Anche prima di vincere il titolo, aveva già escluso l'opzione di una seconda carriera. In un'intervista rilasciata alla CNN in estate, ha spiegato di non avere alcun interesse a diventare team principal di una scuderia di Formula 1. "Devi viaggiare molto e devi essere un po' più bravo di me", ha dichiarato. "Bisogna viaggiare molto e io lo faccio già come pilota. Quindi non lo farò di certo, non voglio doverlo fare di nuovo come team principal".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas