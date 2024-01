Futuro: O que Max Verstappen não quer fazer

Max Verstappen está atualmente muito bem na Fórmula 1. A estrela da Red Bull Racing disputou 185 GPs desde 2015 e venceu 54 deles, 19 só no ano passado. O holandês defendeu com sucesso o seu título de campeão do mundo pela segunda vez e quebrou vários recordes no processo. No entanto, não quis dizer até que ponto quer continuar a ter sucesso depois do seu terceiro título.

"Isso depende principalmente do trabalho que fazemos, mas também da forma como os nossos adversários se apresentam. Sou jovem, ainda me vejo na Fórmula 1 por mais alguns anos e acredito que ainda posso ter muitas boas atuações", explicou o excecional piloto em outubro.

E Verstappen também deixou claro logo de cara: "Em última análise, a questão sobre o meu futuro não é sobre quanto tempo eu posso competir na Fórmula 1, mas sobre quanto tempo eu quero estar aqui". Ele enfatizou que não é um piloto que estabelece metas ligadas a números ou estatísticas. "Não é isso que me faz vibrar". Ele também não acredita que sua fome de sucesso seja insaciável, revelou.

Mesmo antes de conquistar o título, ele já havia descartado a opção de uma segunda carreira. Numa entrevista à CNN, no verão, explicou que não tinha qualquer interesse em tornar-se chefe de equipa de uma equipa de Fórmula 1. "É preciso viajar muito e eu já faço isso como piloto. Por isso, definitivamente não o farei, não quero ter de passar por isso novamente como chefe de equipa".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas