Christian Horner : "Les gens doivent voir le chef".

Christian Horner dirige l'équipe Red Bull Racing depuis janvier 2005, ce qui en fait actuellement le chef d'équipe le plus ancien. Le Britannique est également celui qui a le plus de succès dans son domaine, car aucune autre équipe n'a pu fêter autant de succès que celle de Milton Keynes dans le même temps, avec 113 victoires, 95 pôles et 264 podiums en 369 courses de GP.

Horner est convaincu que la présence du chef d'équipe est un facteur de succès. C'est pourquoi il n'a encore jamais manqué un GP - contrairement à son concurrent Toto Wolff, qui s'est fait représenter plus d'une fois sur le circuit. Horner est certain que ses collaborateurs ont besoin de lui sur le circuit. Il a récemment déclaré à "Sky Sports F1" : "Tu dois être disponible en tant que chef".

Et Horner de souligner : "Je vois mon rôle comme celui d'un chef d'équipe et d'un CEO, et je suis 52 semaines par an le CEO d'une entreprise technologique très performante, qui comprend Red Bull Racing, Red Bull Power Trains et Red Bull Advanced Technology. Quand je ne suis pas sur le circuit, je suis à l'usine du lundi au vendredi".

"En tant que chef d'équipe, je suis présent à chaque course, j'ai aussi été sur place à chaque Grand Prix auquel Red Bull Racing a participé depuis 2005. Parce que les gens ont besoin de voir le patron", a ajouté le quinquagénaire, tout en avouant : "Ce n'est jamais facile de quitter sa famille et de partir en voyage. 2023 a été difficile, 2024 le sera encore plus".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island