Christian Horner: "La gente deve vedere il capo".

A differenza del suo avversario, il boss della Mercedes Toto Wolff, il direttore del team Red Bull Racing Christian Horner è presente in pista per ogni gara. Questo è importante, dice il britannico di successo.

Christian Horner è alla guida del Red Bull Racing Team dal gennaio 2005, diventando così il team principal più longevo. Il britannico è anche il più vincente della sua gilda, dato che nessun'altra scuderia è stata in grado di festeggiare tanti successi nello stesso periodo come il team di Milton Keynes, che ha ottenuto 113 vittorie, 95 pole e 264 podi in 369 GP disputati.

Horner è convinto che la presenza del capo squadra sia uno dei fattori di successo. Per questo motivo non ha mai saltato un GP, a differenza del suo rivale Toto Wolff, che è stato sostituito in pista più di una volta. Horner è certo che i suoi dipendenti abbiano bisogno di lui in pista. Recentemente ha dichiarato a Sky Sports F1: "Come capo devi essere disponibile".

E Horner ha sottolineato: "Vedo il mio ruolo come team principal e CEO e sono il CEO di un'azienda tecnologica ad alte prestazioni per 52 settimane all'anno, che consiste in Red Bull Racing, Red Bull Power Trains e Red Bull Advanced Technology. Quando non sono in pista, sono in fabbrica dal lunedì al venerdì".

"In qualità di team principal, sono presente a ogni singola gara e ho partecipato a tutti i Gran Premi a cui la Red Bull Racing ha preso parte dal 2005. Perché la gente ha bisogno di vedere il capo", ha aggiunto il 50enne, ma ha anche ammesso: "Non è mai facile lasciare la famiglia e viaggiare. Il 2023 è stato duro, il 2024 lo sarà ancora di più".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas