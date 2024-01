Christian Horner: "As pessoas precisam de ver o chefe"

Ao contrário do seu adversário, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, está na pista para todas as corridas. Isso é importante, diz o bem sucedido britânico.

Christian Horner está à frente da Red Bull Racing Team desde janeiro de 2005, o que faz dele o chefe de equipa há mais tempo no ativo. O britânico é também o mais bem sucedido do seu grémio, uma vez que nenhuma outra equipa conseguiu celebrar tantos êxitos no mesmo período como a equipa sediada em Milton Keynes, que alcançou 113 vitórias, 95 poles e 264 subidas ao pódio em 369 participações em GP.

Horner está convencido de que a presença do chefe de equipa é um dos factores de sucesso. É por isso que nunca faltou a um GP - ao contrário do seu rival Toto Wolff, que foi substituído na pista mais do que uma vez. Horner tem a certeza de que os seus empregados precisam dele na pista. Ele disse recentemente à Sky Sports F1: "Você tem que estar disponível como chefe".

E Horner sublinhou: "Vejo o meu papel como chefe de equipa e CEO e sou o CEO de uma empresa de tecnologia de alta performance 52 semanas por ano, que consiste na Red Bull Racing, Red Bull Power Trains e Red Bull Advanced Technology. Quando não estou na pista, estou na fábrica de segunda a sexta-feira."

"Como chefe de equipa, estou em todas as corridas, e estive em todos os Grandes Prémios em que a Red Bull Racing participou desde 2005. Porque as pessoas precisam de ver o chefe", acrescentou o piloto de 50 anos, mas também admitiu: "Nunca é fácil deixar a família e ir viajar. 2023 foi difícil, 2024 será ainda mais difícil".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas