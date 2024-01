Fred Vasseur (Ferrari) : "Nous avons pris plus de risques".

L'équipe Ferrari a certes réussi à marquer un point de plus que son principal adversaire, Mercedes, lors de la clôture de la saison 2023 à Abu Dhabi. La Scuderia de Maranello a néanmoins perdu la bataille pour la deuxième place au classement des constructeurs. Au final, la plus ancienne écurie de GP du monde comptait trois points de moins que l'équipe d'usine de la marque à l'étoile.

Pourtant, le bilan de la saison de Fred Vasseur, qui a repris le rôle d'équipe chez les Rouges au début de l'année dernière, n'était pas mauvais. Le Français a surtout loué la réaction de son équipe après un début de saison décevant, qui ne correspondait pas aux attentes élevées attisées par la fin de saison en fanfare de l'année précédente.

"Personne ne peut être heureux de ce que nous avons fait en début de saison", a expliqué Vasseur. "Nous avions trop de problèmes de stabilité et aussi de performance. Mais je suis surtout heureux de la réaction de toute l'équipe Ferrari et du fait que nous ayons pu décrocher cinq pôles en huit courses et nous battre par moments avec Max Verstappen. C'était un bon pas en avant".

"Le plus grand progrès que nous avons fait a été du côté mental, nous avons pris plus de risques vers la fin et nous avons été plus agressifs, et cela a porté ses fruits", a expliqué le pilote de 55 ans, qui a également souligné : "Je suis le premier à ne pas être satisfait de la troisième place au classement des constructeurs, c'est clair. Mais je suis plus qu'heureux de la réaction de l'équipe et je pense que tout le monde dans l'équipe est dans le même cas".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island