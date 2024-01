Fred Vasseur (Ferrari): "Abbiamo corso più rischi".

Fred Vasseur, capo della squadra Ferrari, ha dovuto accontentarsi del terzo posto nel campionato costruttori dello scorso anno. Tuttavia, il suo bilancio del primo anno in rosso non è negativo.

Il team Ferrari ha ottenuto un punto in più rispetto ai principali rivali della Mercedes nel finale della stagione 2023 ad Abu Dhabi. Tuttavia, la Scuderia di Maranello ha perso la battaglia per il secondo posto nel campionato costruttori. Alla fine, la più antica scuderia di GP del mondo ha ottenuto tre punti in meno rispetto al team Mercedes.

Tuttavia, Fred Vasseur, che ha assunto il ruolo di team delle Rosse all'inizio dello scorso anno, non ha avuto una stagione negativa. Il francese ha elogiato in particolare la reazione del suo team al deludente inizio di stagione, che non è stato all'altezza delle grandi aspettative alimentate dal forte finale di stagione dell'anno precedente.

"Nessuno può essere soddisfatto di ciò che abbiamo fatto all'inizio della stagione", ha spiegato Vasseur. "Abbiamo avuto troppi problemi di stabilità e anche di prestazioni. Ma sono particolarmente soddisfatto della reazione di tutta la squadra Ferrari e del fatto che abbiamo conquistato cinque pole in otto gare e siamo stati in grado di lottare a volte con Max Verstappen. È stato un bel passo avanti".

"Il progresso più grande che abbiamo fatto è stato sul piano mentale, abbiamo preso più rischi verso la fine e siamo stati più aggressivi, e questo ha pagato", ha spiegato il 55enne, che ha anche sottolineato: "Sono il primo a non essere contento del terzo posto nel campionato costruttori, questo è chiaro. Ma sono più che contento della reazione della squadra e credo che tutti nel team la pensino allo stesso modo".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas