Fred Vasseur (Ferrari): "Corremos mais riscos"

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, teve de se contentar com o terceiro lugar no campeonato de construtores do ano passado. No entanto, o balanço que faz do seu primeiro ano na equipa vermelha não é negativo.

A equipa Ferrari marcou mais um ponto do que a principal rival Mercedes no final da temporada de 2023 em Abu Dhabi. No entanto, a Scuderia de Maranello perdeu a batalha pelo segundo lugar no campeonato de construtores. No final, a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo tinha menos três pontos do que a equipa de trabalho da Mercedes.

No entanto, Fred Vasseur, que assumiu o cargo de chefe de equipa da Reds no início do ano passado, não teve uma má época. O francês elogiou particularmente a reação da sua equipa ao início dececionante da época, que não correspondeu às elevadas expectativas alimentadas pelo forte final de época do ano anterior.

"Ninguém pode estar satisfeito com o que fizemos no início da época", explicou Vasseur. "Tivemos demasiados problemas de estabilidade e também de desempenho. Mas estou particularmente satisfeito com a reação de toda a equipa da Ferrari e com o facto de termos conseguido cinco poles em oito corridas e de termos sido capazes de lutar com o Max Verstappen em alguns momentos. Foi um bom passo em frente".

"O maior progresso que fizemos foi no lado mental, assumimos mais riscos no final e fomos mais agressivos, e isso valeu a pena", explicou o piloto de 55 anos, que também enfatizou: "Sou a primeira pessoa a não estar feliz com o terceiro lugar no campeonato de construtores, isso é claro. Mas estou mais do que satisfeito com a reação da equipa e penso que todos na equipa sentem o mesmo."

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas