Williams : présentation de véhicules à New York

Red Bull Racing et AlphaTauri ont déjà dévoilé l'an dernier à New York leur voiture de GP pour la saison 2023. L'équipe Williams fait maintenant de même avec la voiture de cette année.

Le fait que le marché américain soit plus important que jamais pour les responsables de la Formule 1 se reflète dans le calendrier du championnat du monde, qui comprend pas moins de trois week-ends de GP sur le sol américain, avec les courses de Miami, Austin et Las Vegas. Ces dernières années, les équipes de GP misent également de plus en plus sur une présence aux Etats-Unis. L'année dernière, les équipes Red Bull Racing et AlphaTauri ont par exemple choisi New York pour dévoiler les courses de GP de l'année dernière.

Aujourd'hui, l'équipe Williams lui emboîte le pas et présente également dans la "Big Apple" la voiture de course GP avec laquelle Alex Albon et Logan Sargeant iront à la chasse aux points cette année. Cela a également du sens pour les propriétaires de l'équipe, puisque l'écurie appartient à la société d'investissement "Dorilton Capital", qui opère entre autres depuis New York.

Comme l'équipe a fixé une date précoce pour la présentation et qu'elle a fait tomber le voile dès le 5 février, on peut supposer que les fans ne verront pas la version de la nouvelle voiture de course GP qui sortira le 21 février pour les premiers essais. Le même jour, l'équipe Stake F1 Team - le nouveau nom de l'écurie de Sauber Motorsport - sera également présentée.

La présentation d'Aston Martin n'est prévue que le 12 février. L'équipe de Fernando Alonso et Lance Stroll est donc en avance d'un jour sur la Scuderia Ferrari, qui a choisi le 13 février pour dévoiler la nouvelle voiture officielle de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Les dates de présentation des autres écuries de Formule 1 ne sont pas encore connues.

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island