Williams: presentazione del veicolo a New York

Red Bull Racing e AlphaTauri hanno già presentato i loro bolidi da GP per la stagione 2023 a New York lo scorso anno, e ora il team Williams sta facendo lo stesso con il veicolo di quest'anno.

Il fatto che il mercato statunitense sia più importante che mai per gli organizzatori della Formula 1 si riflette nel calendario del Campionato del Mondo, che prevede tre weekend di GP sul suolo americano con le gare di Miami, Austin e Las Vegas. Negli ultimi anni anche le squadre di GP hanno puntato sempre di più sulla presenza negli Stati Uniti: i team Red Bull, Red Bull Racing e AlphaTauri, ad esempio, hanno scelto New York come sede per la presentazione dei modelli di GP dell'anno scorso.

Ora anche il team Williams segue l'esempio e mostra nella Grande Mela il GP con cui Alex Albon e Logan Sargeant andranno a caccia di punti quest'anno. Questo ha senso anche per quanto riguarda i proprietari del team, dato che la scuderia è di proprietà della società di investimenti Dorilton Capital, anch'essa attiva a New York.

Dato che il team ha fissato la data della presentazione in anticipo e farà cadere le coperture il 5 febbraio, si può presumere che i fan non vedranno la versione della nuova monoposto da GP che uscirà per il primo test il 21 febbraio. Lo stesso giorno, anche lo Stake F1 Team - come si chiama ora la scuderia Sauber Motorsport - presenterà la sua nuova vettura.

La presentazione della Aston Martin è prevista per il 12 febbraio. Il team di Fernando Alonso e Lance Stroll è quindi in anticipo di un giorno rispetto alla Scuderia Ferrari, che ha scelto il 13 febbraio per la presentazione della nuova vettura aziendale di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le date di presentazione degli altri team di Formula 1 non sono ancora note.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Stake F1 (Sauber)

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas