Williams: Apresentação do veículo em Nova Iorque

O facto de o mercado americano ser mais importante do que nunca para os organizadores da Fórmula 1 reflecte-se no calendário do Campeonato do Mundo, que inclui três fins-de-semana de GP em solo americano, com as corridas em Miami, Austin e Las Vegas. As equipas de GP também se têm concentrado cada vez mais numa presença nos EUA nos últimos anos, com as equipas Red Bull Racing e AlphaTauri, por exemplo, a escolherem Nova Iorque como o local para a apresentação dos pilotos de GP do ano passado.

Agora, a equipa Williams segue o exemplo e mostra também na Big Apple o GP racer com que Alex Albon e Logan Sargeant vão lutar pelos pontos este ano. Isto também faz sentido no que diz respeito aos proprietários da equipa, uma vez que a equipa de corridas é propriedade da empresa de investimentos Dorilton Capital, que também opera a partir de Nova Iorque.

Uma vez que a equipa marcou a data da apresentação com antecedência e vai deixar cair as capas a 5 de fevereiro, pode presumir-se que os fãs não verão a versão do novo piloto de GP que sairá para o primeiro teste a 21 de fevereiro. No mesmo dia, a Stake F1 Team - como é agora chamada a equipa de corridas Sauber Motorsport - também apresentará o seu novo carro.

A apresentação da Aston Martin só está prevista para 12 de fevereiro. A equipa de Fernando Alonso e Lance Stroll é assim um dia mais cedo do que a Scuderia Ferrari, que escolheu o dia 13 de fevereiro para a apresentação do novo carro de empresa de Charles Leclerc e Carlos Sainz. As datas de apresentação das outras equipas de Fórmula 1 ainda não são conhecidas.

Apresentações de Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas