Alex Albon : une deuxième chance aux côtés de Max Verstappen ?

Alex Albon a mis les gaz aux côtés de Max Verstappen en 2019 et 2020, puis il a dû céder sa place à Sergio Pérez. L'ancien propriétaire de l'équipe, Eddie Jordan, estime que le Londonien mérite une deuxième chance.

En 2019, Alex Albon n'a participé qu'à douze courses pour l'écurie Toro Rosso (aujourd'hui AlphaTauri), avant d'être promu au sein de l'équipe sœur Red Bull Racing, pour aller à la chasse aux points aux côtés de Max Verstappen. Le rookie de l'époque s'est montré convaincant lors des autres courses de la saison, qu'il a terminées dans les points, à l'exception de la manche du championnat du monde au Brésil.

Et à Interlagos aussi, le jeune espoir de Red Bull était en position prometteuse. Mais une tentative de dépassement ratée de Lewis Hamilton a été fatale au Londonien d'origine thaïlandaise.

Le duo s'est accroché et Albon est sorti de la piste, ce qui l'a fait sortir des points. Le fait qu'Hamilton, qui a terminé troisième, ait écopé d'une pénalité de 5 secondes, les régulateurs considérant la star de Mercedes comme responsable de l'accident, n'a été qu'une maigre consolation pour Albon, qui était en course pour le podium avant son tête-à-queue.

Il a obtenu son premier podium manqué la saison suivante, où il a de nouveau couru aux côtés de Verstappen pour l'équipe Red Bull Racing. Il a terminé troisième au Mugello, un exploit qu'il a réitéré lors de la première épreuve de force à Bahreïn, le 29 novembre 2020. Il a néanmoins dû céder son cockpit pour laisser la place à Sergio Pérez.

Albon est passé sur le banc de touche et a fait son retour en 2022 en tant que pilote Williams. Dans la course GP inférieure de Grove, il n'a pas obtenu de résultats de premier plan, mais il a toujours réussi à briller dans la mesure de ses possibilités. C'est pourquoi Eddie Jordan est convaincu que le pilote de 27 ans mérite une deuxième chance chez Red Bull Racing.

Dans le podcast "Formula For Success", l'ancien propriétaire de l'équipe âgé de 75 ans a déclaré : "J'ai un vrai faible pour Albon. Je pense que si on lui crée les bonnes conditions, il pourrait vraiment être très, très bon et j'aimerais qu'il ait à nouveau sa chance à côté de Max à un moment donné. Je pense qu'il pourrait être une grande surprise".

