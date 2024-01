Alex Albon: seconda chance con Max Verstappen?

Alex Albon ha disputato solo dodici gare per la scuderia Toro Rosso (ora AlphaTauri) nel 2019 prima di essere promosso al team gemello Red Bull Racing per andare a caccia di punti al fianco di Max Verstappen. L'allora esordiente ha impressionato nelle restanti gare della stagione, finendo nei punti ad eccezione della gara del campionato del mondo in Brasile.

Il giovane della Red Bull era in una posizione promettente anche a Interlagos. Ma un tentativo di sorpasso non riuscito da parte di Lewis Hamilton si è rivelato fatale per il londinese di origini thailandesi.

I due si sono scontrati e Albon è uscito di pista in testacoda, uscendo dai punti. Il fatto che a Hamilton, che si è classificato terzo, sia stata inflitta una penalità di 5 secondi perché i commissari hanno ritenuto che la stella della Mercedes avesse causato l'incidente, è stata una magra consolazione per Albon, che prima del testacoda era in corsa per il podio.

Il primo podio gli è sfuggito nella stagione successiva, quando si è schierato nuovamente al fianco di Verstappen per il team Red Bull Racing. Si è classificato terzo al Mugello e ha ripetuto l'impresa nella prima prova di forza in Bahrain, svoltasi il 29 novembre 2020. Tuttavia, ha dovuto lasciare l'abitacolo per far posto a Sergio Pérez.

Albon si trasferisce in panchina e torna come pilota Williams nel 2022. Non è riuscito a ottenere risultati di rilievo con la monoposto inferiore del GP di Grove, ma è sempre riuscito a brillare nei limiti delle sue possibilità. Ecco perché Eddie Jordan è convinto che il 27enne meriti una seconda possibilità alla Red Bull Racing.

Nel podcast "Formula For Success", il 75enne ex proprietario del team ha spiegato: "Ho un vero debole per Albon. Credo che se si creassero le condizioni giuste per lui, potrebbe diventare davvero molto bravo e mi piacerebbe che prima o poi avesse un'altra possibilità accanto a Max. Penso che potrebbe essere una grande sorpresa".

