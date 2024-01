Alex Albon: Segunda oportunidade ao lado de Max Verstappen?

Alex Albon só competiu em doze corridas pela equipa Toro Rosso (agora AlphaTauri) em 2019, antes de ser promovido para a equipa irmã Red Bull Racing para lutar por pontos ao lado de Max Verstappen. O então estreante impressionou nas restantes corridas da época, terminando nos pontos, com exceção da corrida do Campeonato do Mundo no Brasil.

O jovem da Red Bull também estava numa posição promissora em Interlagos. Mas uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida de Lewis Hamilton revelou-se fatal para o londrino de raízes tailandesas.

A dupla se chocou e Albon saiu da pista, deixando-o fora dos pontos. O facto de Hamilton, que terminou em terceiro, ter recebido uma penalização de 5 segundos porque os comissários de pista consideraram que a estrela da Mercedes tinha provocado o acidente, não serviu de consolo para Albon, que estava a caminho do pódio antes da sua queda.

Não conseguiu o seu primeiro pódio na época seguinte, quando voltou a alinhar ao lado de Verstappen na equipa Red Bull Racing. Terminou em terceiro em Mugello e repetiu o feito no primeiro confronto no Bahrein, que teve lugar a 29 de novembro de 2020. No entanto, teve de abandonar o seu cockpit para dar lugar a Sergio Pérez.

Albon passa para o banco e regressa como piloto da Williams em 2022. Ele não conseguiu alcançar os melhores resultados no piloto de GP inferior de Grove, mas sempre conseguiu brilhar dentro de suas capacidades. É por isso que Eddie Jordan está convencido de que o piloto de 27 anos merece uma segunda oportunidade na Red Bull Racing.

No podcast "Formula For Success", o antigo proprietário da equipa, de 75 anos, explicou: "Tenho uma grande simpatia pelo Albon. Acho que se criarmos as condições certas para ele, ele pode ser muito, muito bom e gostaria de o ver ter outra oportunidade ao lado do Max. Acho que ele pode ser uma grande surpresa."

