Romain Grosjean: "De momento no hay tiempo para los test de Mercedes

Fue un accidente aterrador el que tuvo que soportar Romain Grosjean en Bahréin durante la temporada de coronación de 2020. El entonces piloto de Haas tuvo un desagradable encontronazo con el coche de servicio de Daniil Kvyat en la primera vuelta del primer GP en el circuito del desierto y salió volando hacia las barreras de seguridad como consecuencia de la colisión. Su coche quedó destrozado y se incendió, y milagrosamente el ginebrino, que estuvo envuelto en llamas durante más de 27 segundos, escapó con heridas relativamente leves.

Sin embargo, la temporada y su carrera en GP habían terminado para él, ya que su deseo de regresar en Abu Dhabi quedó en nada. Grosjean declaró entonces que llamaría a todos los equipos de Fórmula 1 para ver si podía organizar un test privado. "Sólo 10 ó 15 vueltas", añadió modestamente.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se enteró de esto y prometió que si Grosjean no tenía la oportunidad de volver a la cabina de Fórmula 1 con su antiguo empleador, se le permitiría probar de nuevo el aire de la Fórmula 1 en una vieja Flecha de Plata. El plan original era que el piloto de doble nacionalidad franco-suiza pilotara un Mercedes de Fórmula 1 de 2019 en el GP de Francia de 2021.

Sin embargo, esto no se materializó y Grosjean tuvo que rechazar todas las propuestas previas de Mercedes para una fecha correspondiente, ya que sigue compitiendo diligentemente en carreras incluso después de retirarse de la etapa de GP. Sin embargo, en una entrevista con los colegas de "GP Racing", afirma que sigue muy interesado en realizar pruebas de Fórmula 1 con el equipo de trabajo del fabricante alemán de automóviles.

"Todavía no hemos encontrado tiempo y eso es culpa mía. Pero tampoco es fácil, porque ahora tengo 30 fines de semana de carreras en los que no puedo probar. Ustedes se quejan de las 24 carreras de Fórmula 1, pero yo tengo 18 fines de semana de carreras sólo en IndyCar, además de siete carreras de resistencia y cinco fines de semana de Fórmula 1 con el canal de televisión Canal Plus. Por eso no es fácil encontrar una fecha para el test", explicó el piloto de 37 años.

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Stake F1 (Sauber)

05 de febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island