Romain Grosjean : pas encore de temps pour le test Mercedes

C'est un crash redoutable qu'a subi Romain Grosjean à Bahreïn lors de la saison Corona 2020. Le pilote Haas de l'époque a fait une mauvaise rencontre avec la voiture officielle de Daniil Kvyat lors du premier tour de course du premier GP sur le circuit désertique et la collision l'a envoyé dans les barrières de sécurité. Son bolide a été disloqué et a pris feu et, par miracle, le Genevois, qui a passé plus de 27 secondes dans les flammes, s'en est sorti avec des blessures relativement légères.

Sa saison et sa carrière en GP étaient néanmoins terminées, car son souhait de revenir à Abu Dhabi ne s'est pas concrétisé. Grosjean a alors déclaré qu'il allait appeler chaque équipe de Formule 1 pour voir s'il ne pouvait pas faire un test privé. "Juste pour 10 ou 15 tours", a-t-il ajouté modestement.

Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a entendu parler de cela et a promis que si Grosjean n'avait pas la possibilité de revenir dans le cockpit de la Formule 1 chez son employeur de l'époque, il aurait le droit de goûter une nouvelle fois à la Formule 1 dans une vieille Flèche d'argent. A l'origine, il était prévu que le double national franco-suisse prenne le volant d'une Mercedes de Formule 1 de 2019 dans le cadre du GP de France de 2021.

Mais il n'en a rien été et Grosjean a dû décliner toutes les propositions de Mercedes pour une date correspondante, car il continue à disputer assidûment des courses même après avoir quitté la scène des GP. Dans un entretien avec nos collègues de "GP Racing", il affirme toutefois qu'il reste très intéressé par un test de Formule 1 avec l'équipe d'usine du constructeur automobile allemand.

"Nous n'avons pas encore trouvé le temps de le faire et c'est ma faute. Mais ce n'est pas facile non plus, car j'ai maintenant 30 week-ends de course pendant lesquels je ne peux pas faire d'essais. Vous vous plaignez de 24 courses en Formule 1, mais j'ai 18 week-ends de course rien qu'en IndyCar, auxquels s'ajoutent sept engagements en endurance et cinq week-ends en Formule 1 avec la chaîne de télévision Canal Plus. Il n'est donc pas facile de trouver une date pour le test", a expliqué le pilote de 37 ans.

