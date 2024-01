Romain Grosjean: per ora non c'è tempo per i test Mercedes

Quando l'incidente incendiario in Bahrain ha posto fine prematuramente alla carriera di Romain Grosjean nei GP nel novembre 2020, il boss del team Mercedes Toto Wolff gli ha promesso un test di Formula 1. Questo non ha ancora avuto luogo. Questo non ha ancora avuto luogo.

È stato un incidente terrificante quello che Romain Grosjean ha dovuto subire in Bahrain durante la stagione del coronavirus 2020. L'allora pilota della Haas ha avuto uno spiacevole incontro con l'auto di servizio di Daniil Kvyat al primo giro del primo GP sul circuito desertico e, in seguito all'urto, è volato contro le barriere di protezione. La sua auto è stata distrutta e ha preso fuoco, e miracolosamente il ginevrino, che è stato avvolto dalle fiamme per più di 27 secondi, si è salvato con ferite relativamente lievi.

Tuttavia, la stagione e la sua carriera nel GP erano finite per lui, poiché il suo desiderio di tornare ad Abu Dhabi non è stato accolto. Grosjean ha quindi dichiarato che avrebbe chiamato tutte le scuderie di Formula 1 per vedere se fosse possibile effettuare un test privato. "Solo per 10 o 15 giri", ha aggiunto modestamente.

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, lo ha saputo e ha promesso che se Grosjean non avesse avuto la possibilità di tornare nell'abitacolo della Formula 1 con il suo ex datore di lavoro, gli sarebbe stato concesso di assaggiare nuovamente l'aria della Formula 1 a bordo di una vecchia Silver Arrow. Il piano originale prevedeva che il pilota franco-svizzero guidasse una Mercedes di Formula 1 del 2019 nel GP di Francia del 2021.

Tuttavia, ciò non si è concretizzato e Grosjean ha dovuto rifiutare tutte le precedenti proposte della Mercedes per una data corrispondente, in quanto continua a partecipare diligentemente alle gare anche dopo il ritiro dal palcoscenico dei GP. Tuttavia, in un'intervista rilasciata ai colleghi di "GP Racing", afferma di essere ancora molto interessato ai test di Formula 1 con il team ufficiale della casa automobilistica tedesca.

"Non abbiamo ancora trovato il tempo e questo è colpa mia. Ma non è nemmeno facile, perché ora ho 30 weekend di gara in cui non posso fare test. Ci si lamenta delle 24 gare in Formula 1, ma io ho 18 weekend di gara solo in IndyCar, più sette gare di endurance e cinque weekend in Formula 1 con il canale televisivo Canal Plus. Ecco perché non è facile trovare una data per il test", ha spiegato il 37enne.

