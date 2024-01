Romain Grosjean: Até agora não houve tempo para testar a Mercedes

Quando o acidente com fogo no Bahrein terminou prematuramente a carreira de Romain Grosjean no GP em novembro de 2020, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, prometeu-lhe um teste de Fórmula 1. Este ainda não se realizou.

Foi um acidente aterrador que Romain Grosjean teve de suportar no Bahrain durante a época do coronavírus de 2020. O então piloto da Haas teve um encontro desagradável com o carro de serviço de Daniil Kvyat na primeira volta do primeiro GP no circuito do deserto e voou para as barreiras de proteção como resultado da colisão. O seu carro ficou desfeito e incendiou-se e, milagrosamente, o homem de Genebra, que esteve em chamas durante mais de 27 segundos, escapou com ferimentos relativamente ligeiros.

No entanto, a época e a sua carreira de piloto de GP chegaram ao fim, uma vez que o seu desejo de regressar a Abu Dhabi não deu em nada. Grosjean declarou então que iria telefonar a todas as equipas de Fórmula 1 para ver se conseguia fazer um teste privado. "Apenas por 10 ou 15 voltas", acrescentou modestamente.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, soube disto e prometeu que, se Grosjean não tivesse a oportunidade de regressar ao cockpit da Fórmula 1 com o seu antigo empregador, seria autorizado a experimentar novamente o ar da Fórmula 1 num velho Silver Arrow. O plano original era que o piloto de dupla nacionalidade franco-suíça conduzisse um Mercedes de Fórmula 1 de 2019 no GP de França de 2021.

No entanto, tal não se concretizou e Grosjean teve de rejeitar todas as propostas anteriores da Mercedes para uma data correspondente, uma vez que continua a competir diligentemente em corridas, mesmo depois de se ter retirado do palco do GP. No entanto, em entrevista aos colegas da "GP Racing", ele afirma que ainda está muito interessado em testar na Fórmula 1 com a equipa de trabalho do fabricante alemão de automóveis.

"Ainda não encontrámos tempo e isso é culpa minha. Mas também não é fácil, porque agora tenho 30 fins-de-semana de corridas em que não posso testar. Queixam-se de 24 corridas na Fórmula 1, mas eu tenho 18 fins-de-semana de corrida só na IndyCar, mais sete corridas de resistência e cinco fins-de-semana na Fórmula 1 com o canal de televisão Canal Plus. É por isso que não é fácil encontrar uma data para o teste", explicou o piloto de 37 anos.

