Fernando Alonso: La victoria en el Dakar, en la lista de deseos

Cuando Fernando Alonso se retiró de la Fórmula 1 tras la temporada 2018, el bicampeón del mundo dejó claro de inmediato que quería aprovechar el tiempo para probar suerte en otras series de carreras. Dicho y hecho, Alonso compitió en la Indy 500 en los dos años siguientes y también participó en la carrera de 24 horas de Daytona. En la primera no se coronó con el éxito, pero en Daytona logró el primer puesto junto con el veterano de GP Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van der Zande.

Alonso también tuvo éxito en el Campeonato Mundial de Resistencia, asegurando el título mundial en la temporada 2018/2019 en un Toyota junto con los ex pilotos de GP Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, así como dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans. El talentoso español también participó en el Rally Dakar, que terminó en 13ª posición junto a su copiloto Marc Coma.

Tras cruzar la línea de meta, el 32 veces ganador de un GP declaró: "Seguramente volveré, aunque no sé si será el año que viene o el siguiente. He disfrutado mucho". Y el ambicioso asturiano también anunció con su habitual confianza en sí mismo: "Si alguna vez decidiera volver a competir, lo haría con grandes expectativas. Después de esta buena primera experiencia, por supuesto que aspiraría a la victoria para conseguir otro triunfo importante en mi carrera. Pero aún no quiero pensar en ello, sólo estoy contento por cómo ha ido el primer rally".

Incluso después de su regreso al GP, el Dakar sigue ocupando un lugar destacado en la agenda de la estrella de Aston Martin. Durante su aparición en el podcast "High Performance" en verano, explicó: "Me encantaría volver a ganar el título del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero esa no es la primera prioridad. Estoy disfrutando del proceso, especialmente ahora con Aston Martin. Queremos poder luchar por el título en el futuro. Me encanta pasar tiempo con el equipo y ver cómo todos estamos mejorando en muchas áreas. Y en el 99% de los casos volveré a competir en el Dakar. No es que el tercer título de Campeón del Mundo de Fórmula 1 sea menos importante, pero ganar el Dakar también está en lo alto de mi lista. Tal vez tenga que competir allí ocho o diez veces para tener la suerte de pilotar un día por la victoria. Pero si puedo ganar en la Fórmula 1, el Campeonato del Mundo de Resistencia y el Dakar, entonces será algo muy especial para mí como piloto y como persona".

