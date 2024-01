Fernando Alonso : la victoire au Dakar sur la liste de souhaits

Lorsque Fernando Alonso a fait ses adieux à la Formule 1 après la saison 2018, le double champion du monde a tout de suite précisé qu'il voulait profiter de cette période pour s'essayer à d'autres séries de courses. Aussitôt dit, aussitôt fait, Alonso s'est aligné les deux années suivantes à l'Indy 500 et a également participé aux 24 heures de Daytona. La première course n'a pas été couronnée de succès, mais à Daytona, il a remporté la première place en compagnie du vétéran des GP Kamui Kobayashi, Jordan Taylor et Renger van der Zande.

Alonso s'est également illustré dans le championnat du monde d'endurance : lors de la saison 2018/2019, il a remporté le titre de champion du monde au volant de sa Toyota avec les anciens pilotes de GP Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, ainsi que deux victoires dans la prestigieuse course des 24 heures du Mans. En outre, le talentueux Espagnol a également participé au Rallye Dakar, qu'il a terminé à la 13e place avec son copilote Marc Coma.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le vainqueur de 32 GP a déclaré : "Je reviendrai probablement, même si je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou après. J'ai vraiment pris du plaisir à faire tout cela". Et comme à son habitude, l'ambitieux Asturien a également annoncé avec assurance : "Si je devais décider un jour de me représenter, je le ferais avec de grandes attentes. Après cette bonne première expérience, je viserais bien sûr la victoire pour remporter un autre triomphe important dans ma carrière. Mais je ne veux pas encore y penser, pour l'instant je me réjouis d'abord du déroulement de ce premier rallye".

Même après son retour en GP, le Dakar reste une priorité pour la star d'Aston Martin. Cet été, lors de son passage au podcast "High Performance", il a déclaré : "J'adorerais remporter une nouvelle fois le titre de champion du monde de Formule 1, mais ce n'est pas la première priorité. J'apprécie le processus, surtout maintenant avec Aston Martin. Nous voulons pouvoir nous battre pour le titre à l'avenir. J'aime passer du temps avec l'équipe et nous voir tous progresser dans de nombreux domaines. Et il y a 99% de chances que je participe à nouveau au Dakar. Ce n'est pas que le troisième titre de champion du monde de Formule 1 soit moins important, mais gagner le Dakar, c'est aussi en haut de ma liste. Peut-être que je devrai m'y présenter huit ou dix fois pour avoir un jour la chance de courir pour la victoire. Mais si je peux gagner en Formule 1, en championnat du monde d'endurance et au Dakar, ce sera quelque chose de très spécial pour moi en tant que pilote et en tant qu'être humain".

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island