Fernando Alonso: la vittoria alla Dakar nella lista dei desideri

Quando Fernando Alonso si è ritirato dalla Formula 1 dopo la stagione 2018, il due volte campione del mondo ha subito chiarito di voler sfruttare questo tempo per cimentarsi in altre serie di corse. Non appena detto, Alonso ha partecipato alla Indy 500 nei due anni successivi e ha preso parte anche alla 24 ore di Daytona. La prima non è stata coronata dal successo, ma a Daytona ha conquistato il primo posto insieme al veterano del GP Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Renger van der Zande.

Alonso ha avuto successo anche nel Campionato Mondiale Endurance, assicurandosi il titolo mondiale nella stagione 2018/2019 su una Toyota insieme agli ex piloti di GP Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, oltre a due vittorie nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Il talentuoso spagnolo ha partecipato anche al Rally Dakar, che ha concluso al 13° posto insieme al suo copilota Marc Coma.

Dopo aver tagliato il traguardo, il 32 volte vincitore del GP ha dichiarato: "Probabilmente tornerò, anche se non so se l'anno prossimo o quello successivo. Mi sono davvero divertito". E l'ambizioso asturiano ha anche annunciato con la consueta sicurezza di sé: "Se dovessi decidere di gareggiare di nuovo, lo farei con grandi aspettative. Dopo questa buona prima esperienza, punterei ovviamente alla vittoria per ottenere un altro importante trionfo nella mia carriera. Ma non voglio ancora pensarci, sono solo contento di come è andato il primo rally".

Anche dopo il suo ritorno al GP, la Dakar è ancora in cima all'agenda della star Aston Martin. Durante la sua partecipazione al podcast "High Performance" in estate, ha spiegato: "Mi piacerebbe vincere di nuovo il titolo di campione del mondo di Formula 1, ma non è la prima priorità. Mi sto godendo il processo, soprattutto ora con l'Aston Martin. Vogliamo essere in grado di lottare per il titolo in futuro. Mi piace passare il tempo con la squadra e vedere come tutti noi stiamo migliorando in molte aree. E al 99% parteciperò di nuovo alla Dakar. Non che il terzo titolo di campione del mondo di Formula 1 sia meno importante, ma anche vincere la Dakar è in cima alla mia lista. Forse dovrò gareggiare otto o dieci volte per avere la fortuna di vincere un giorno. Ma se riuscirò a vincere in Formula 1, nel Campionato del Mondo Endurance e alla Dakar, allora sarà qualcosa di molto speciale per me come pilota e come persona".

