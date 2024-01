Fernando Alonso: vitória no Dakar na lista de desejos

Quando Fernando Alonso se retirou da Fórmula 1 após a temporada de 2018, o bicampeão mundial deixou imediatamente claro que queria usar o tempo para tentar a sua sorte noutras séries de corridas. Assim que foi dito, Alonso competiu na Indy 500 nos dois anos seguintes e também participou da corrida de 24 horas em Daytona. A primeira não foi coroada de êxito, mas em Daytona ficou em primeiro lugar juntamente com o veterano Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Renger van der Zande.

Alonso também foi bem-sucedido no Campeonato Mundial de Resistência, garantindo o título mundial na época 2018/2019 num Toyota, juntamente com os antigos pilotos de GP Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, bem como duas vitórias nas prestigiadas 24 Horas de Le Mans. O talentoso espanhol também participou no Rali Dakar, que terminou em 13.º lugar juntamente com o seu copiloto Marc Coma.

Depois de cruzar a linha de chegada, o 32 vezes vencedor do GP declarou: "Provavelmente voltarei, mesmo que não saiba se isso acontecerá no próximo ano ou no ano seguinte. Gostei muito de tudo isto". E o ambicioso asturiano também anunciou com a sua habitual auto-confiança: "Se alguma vez decidisse voltar a competir, fá-lo-ia com grandes expectativas. Depois desta boa primeira experiência, é claro que teria como objetivo a vitória, a fim de alcançar outro triunfo importante na minha carreira. Mas ainda não quero pensar nisso, estou apenas contente com a forma como correu o primeiro rali."

Mesmo depois do seu regresso ao GP, o Dakar continua a estar no topo da agenda da estrela da Aston Martin. Durante a sua participação no podcast "High Performance" no verão, ele explicou: "Adoraria ganhar novamente o título do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas essa não é a primeira prioridade. Estou a gostar do processo, especialmente agora com a Aston Martin. Queremos ser capazes de lutar pelo título no futuro. Adoro passar tempo com a equipa e ver como estamos todos a melhorar em muitas áreas. E 99 por cento das vezes vou voltar a competir no Dakar. Não é que o terceiro título do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 seja menos importante, mas ganhar o Dakar também está no topo da minha lista. Talvez tenha de competir oito ou dez vezes para ter a sorte de um dia conduzir para a vitória. Mas se conseguir vencer na Fórmula 1, no Campeonato do Mundo de Resistência e no Dakar, isso será algo muito especial para mim como piloto e como pessoa."

